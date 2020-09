Fraternidad Amazónica que no se rinde

Con llegada a las localidades más dispersas en el país durante la actual crisis económica, la fundación Ayuda en Acción se encarga de tender puentes de ayuda donde el agua no está sanea-da. Mediante una serie de ingeniosos mensajes enseñan a miles de familias cómo enfrentar el Coronavirus.

Falta el agua, falta la vida, y con el Covid-19 rondando el peligro es mayor. En Huancavelica, hay 40 comunidades que están desprovistas del líquido elemento con el cual uno se libra del mortal virus, con jabón y los veinte minutos de enjuague. Qué difícil vivir en un país que no puede hacer-lo. Hace frío, en medio de un sol engañoso, en Acobamba, en Huancavelica. Sedapal no existe. La fundación y las llamadas Juntas de Saneamiento, nombradas por estas mismas comunidades en este caso de emergencia intentan con éxito sanear estos servicios.

En estas comunidades rurales de Acobamba, la gestión del agua es responsabilidad de las Juntas de Administración de Agua y Ser-vicio de Saneamiento. Funcionan ad honorem como los comedores populares, los comités de vasos de leche. Son encargaturas de la comunidad que nombra o elige sus representantes para que administren el agua por dos años.

Elaboran un trabajo de limpieza manual, pues las aguas por los conductos no son de consumo humano. La misma junta hace ese trabajo de limpieza, les han proporcionado todos los equipos para que hagan ese trabajo (Los baldes y dispositivos para clorificar). La comunidad misma ha buscado que el servicio de agua no se interrumpa, logrando distribuir la fundación unos balones de clorogas, las juntas tenían abastecidas por 4 meses. Lo mismo ocurre en Piura, en Cura mori, y Sechura, en las zonas muy pobres, en los asentamientos humanos.

De Radiodramas y Valores

La comunicación con los pueblos se realiza mediante emisoras domésticas de radio, proyectos que hacen uso de radios comunitarias, o bocinas comunales. Son mensajes a través de casos reales donde trasladan valores y conocimiento justamente para valerse en estas du-ras condiciones, porque hay muchos casos de ansiedad y depresión, en los niños, en la nueva normalidad, debido al Coronavirus. Estos son difundidos en Piura, Cajamarca, Cusco (en su versión quechua). Son 6 materiales, donde los momentos son diferentes a los de Lima, ya sea por la Cuarentena enfocada o la diferencia en el impacto según la idiosincrasia.

Un tercer material es el miedo que pueden estar sintiendo muchas personas por los rumores que tienen a través de la red, por ejemplo, son dos padres de familia que se encuentran en una situación de mercado, uno le transmite a otros que su familia se puede contagiar. Los Radiodramas comunican que pueden llamar a los amigos para relajarse de una manera diferente, pero segura.

Los bonos solidarios

“La misión es convertir el plan de trabajo para darle una dirección abocado a atender la emergencia”, nos dice la encargada de Ayuda en Acción. Cuando salieron los bonos, sacaron una tarjeta solidaria, como las tarjetas de navidad, para las personas que no habían recibido el bono y que estaban necesitándolo. Se realizan en las zonas donde hay acceso a la población vulnerable, con indicadores de vulnerabilidad, en la base social; las personas que vienen contribuyendo con la asociación, los padrinos y socios, realizan donativos recurrente a la organización, que hace posible que se obtenga un fondo, y a su vez en esta emergencia, también ellos han sufrido los embates en emergencia. También se ha empezado a ayudarlos.