Fiscalicen el transporte

La Fiscalía y efectivos pertenecientes a la Diviac intervinieron la Municipalidad de Chorrillos, donde incautaron documentación sobre presuntas irregularidades en la adquisición y reparto de víveres que conformaban la canasta básica familiar en beneficio de las personas más vulnerables durante la cuarentena.

En medio de la intervención, el gerente municipal de la comuna chorrillana, Mario Avalos, que no había nada irregular. “Quisiera aclarar que aquí no hay ninguna irregularidad. La Fiscalía ha venido para hacer una investigación preliminar y hasta el momento no identificado nada extraño”.

Agregó que en el proceso de contratación y distribución de canastas estuvo presente la Controlaría.