Fiscalía realiza diligencia en oficinas del Ministerio de Cultura

No se trata de cambiar caras, sino de cambiar el mo­delo y esa política económica y laboral, sostuvo Carmela Sifuentes, vicepresidenta de la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), al considerar que el presidente del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano, representa a “una derecha más recalcitrante”.

“[…] Acá no se trata de cambiar caras, se trata de cambiar esa política, y hoy la educación, la salud y el trabajo son sectores que hoy más que nunca están invisibilizados, y hasta ahora no se hace nada para por lo menos remediar en algo esta situación”, señaló en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.

“¿Cómo salir de esto [de la pandemia]? Lo único es que haya un cambio de política, pero con este Gobierno y esta forma de que el premier quees más derechista que la misma derecha no vamos a avanzar en una buena reactivación, en donde la informalidad vaya disminuyendo”, declaró.

MODELO NEOLIBERAL

Sifuentes Inostroza indicó que, en general, el Gobierno está aplicando un modelo neoliberal, y opinó que eso se expresa con la permanencia de María Antonieta Alva en el Ministerio de Economía y Finanzas. Señaló que se continúa en esa línea con la designación de Cateriano Bellido en la PCM.

“Obviamente que con Cateriano de hecho que es una derecha más recalcitrante, pero en el caso de Zeballos casi pasaba desapercibido, porque tenía ministros, como la ministra de Economía y el ministro de Educación, que son 100% personas que dan más por las grandes empresas y por la Confiep, pero en general el Gobierno está en este modelo, que es el neoliberal”, declaró.