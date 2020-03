Fiscalía pide 36 meses para Nadine Heredia

El congresista electo por el Frente Amplio Enrique Fernández Chacón afirmó que junto a su bancada buscarán las herramientas para “sacar” a Rafael Rey de la presidencia del Banco Central de Reserva (BCR), porque representa la voz del aprismo y fujimorismo.

“Que se vaya lo más pronto, nunca debió estar y si estuvo fue porque tenía el apoyo político de quienes antes gobernaban acá en el Congreso, ahora tiene que volver a su sitio”, indicó Fernández.

Además, aseguró que no deben continuar porque son la voz del Partido Aprista, así como del fujimorismo y pese a que Rey sostuvo no renunciar a su cargo Fernández enfatizó “que no renuncie, lo sacaremos, no hay problema”.