Fiscalía espera culminar investigación antes de tres meses

Aunque Vicente Zeballos, presidente del Consejo de Ministros respaldó a los investigados titulares de Producción, Rocío Barrios y de Transportes, Carlos Lozada y afirmó que tenían todo la confianza del presidente Vizcarra. No obstante, congresistas electos de Alianza para el Progreso y del Partido Morado coincidieron en señalar que deberían dimitir de sus cargos porque podría estar en riesgo el voto de confianza al gabinete ministerial, que se realizaría aproximadamente en un mes.

UNA MOCHILA PESADA

Carmen Omonte, parlamentaria electa de Alianza para el Progreso (APP) advirtió que el voto de confianza al gabinete Zeballos correría riesgo debido a la permanencia en sus cargos de los dos ministros cuestionados.

“El premier debería acudir al Congreso sin esa mochila pesada de los ministros a recibir el voto de confianza y seguir adelante, sino correría el riesgo el voto de confianza, por lo que he conversado con representantes de diferentes bancadas”, aseguró Omonte.

Asimismo, la congresista de APP señaló:“El presidente Vizcarra tendrá que explicar que es lo que ha sucedido en este caso, porque tener ministros ya debilitados en procesos de investigación complican a su gabinete, a su premier y también el tema de los decretos de urgencia”.

Por su parte, Gino Costa, congresista electo del Partido Morado, manifestó:“Si los cuestionamientos a los ministros son válidos, lo mejor es hacer los cambios que se requieran y mientras más rápido, mejor”.

“Esto está en manos del presidente Vizcarra y del premierZeballos, mientras más rápido se resuelva esto mejor”, afirmó. Y coincidió con Omonte en que estaría en riesgo el voto de confianza si se mantiene a los ministros cuestionados.

UN GABINETE QUE LOS SOSTENGA

El exprocurador Julio Arbizu destacó la necesidad de que el presidente Martín Vizcarra tenga un Gabinete que políticamente lo sostenga. Lamentó que el mandatario no se haya preocupado en tener un equipo ministerial más político y sólido al no contar con una bancada de gobierno.

“Políticamente el presidente necesita un Gabinete que lo sostenga, sobre todo porque no ha tenido una bancada que lo sostenga en el Parlamento. Nunca ha tenido una bancada oficialista el Gobierno, que sea, además, sólida, rigurosa, que defienda los proyectos que llegan del Ejecutivo, que se juegue por el presidente y su plan, jamás”, aseguró.

“Si no ha tenido, no tuvo y si no pensaba tener una bancada, porque en las elecciones complementarias tampoco ha habido una lista que representara los intereses del Gobierno, entonces, si eso no era ni siquiera era un proyecto, por lo menos un Gabinete político y sólido debiera tenerlo y no lo ha tenido en la historia del gobierno de Martín Vizcarra”, agregó.

TODA LA CONFIANZA DEL PRESIDENTE

En conferencia de prensa, Vicente Zeballos, presidente del Consejo de Ministros, anunció que todos los ministros tienen la confianza del presidente de la República, Martín Vizcarra. Sin embargo sus argumentos no fueron contundentes.

“Los señores ministros (Barrios y Lozada) continúan en sus funciones como todos los 18 ministros que integramos el Consejo de Ministros, gozamos de la confianza del señor presidente, y comprometidos en un trabajo por un desarrollo sostenible y responsable en beneficio de nuestro país”, advirtió Zeballos.

Respecto a Lozada refirió que las principales observaciones que se aducen (que la contratista del mejoramiento de la vía Checca-Mazocruz no tuviera RUC, que no tuviera código de cuenta interbancario y que no tuviera domicilio en el país) se encuentran permitidas por la norma de contrataciones.

Asimismo, que no está prohibido legalmente que participe una empresa extranjera en la obra y que su ejecución esté a cargo de su matriz, como pasó en dicho proyecto. No obstante, sostuvo que el ministro tiene la oportunidad de aclarar estos temas ante la ciudadanía y el Poder Judicial.

Respecto a la ministra Barrios, mencionó que es de conocimiento público su “actitud corajuda y valiente” cuando ha evidenciado algún acto de irregularidad.

YÁSSER GÓMEZ CARBAJAL