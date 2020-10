Fiscalía debe activar investigación contra Vizcarra

JOSÉ ALFREDO MADUEÑO

Cuando la Fiscalía acababa de suspender las investigaciones en su contra por el caso Swing hasta el término de su mandato, el presidente de la República, Martín Vizcarra, se vio envuelto en otro escándalo a partir de las acusaciones de un aspirante a colaborador eficaz en el caso del Club de la Construcción.

El jefe de Estado negó categóricamente estar implicado en actos de corrupción en relación a la obra Lomas de Ilo, cuando era gobernador regional de Moquegua, señalado por el aspirante a colaborador eficaz.

“Lo niego categóricamente, absolutamente, una sola prueba, una prueba”, afirmó al ser consultado en relación al proyecto ejecutado por la empresa Obrainsa el 2013. Como se recuerda, un informe de El Comercio reveló que de acuerdo al testimonio de un aspirante a colaborador eficaz, Vizcarra habría cobrado S/ 1 millón en pagos irregulares efectuados por la empresa constructora.

“Podemos explicar en detalle ese tema, pero actos de corrupción en absoluto, lo niego categóricamente”, sostuvo. Además, manifestó no creer que sea casualidad que salga esta declaración después de que expresara su extrañeza sobre por qué demoraban tanto las investigaciones a los casos de corrupción vinculados a la empresa Odebrecht.

“No es extraño que cuando toco a Odebrecht, cuando hablo de luchar contra la corrupción, viene este tipo de titulares, ¿quieren callarme?, ¿pretenden que no toque a Odebrecht?, ¿pretende que no combata a la corrupción?”, cuestionó.

Al respecto, remarcó que desde el primer día de su gobierno ha luchado contra la corrupción en todos los actos que ha tomado y ha actuado “en forma correcta, limpia y transparente, afectando a grandes intereses”.

GRAVE ACUSACIÓN

Sin embargo, las últimas semanas han significado un remolino de acusaciones contra el presidente. Respecto al caso Richard Swing, el Ministerio Público anunció el viernes que existen méritos para iniciar investigación fiscal al mandatario, pero que los actos de inicio de dicha investigación quedan suspendidos hasta que este concluya su mandato, en el 2021.

Para el abogado Guillermo Olivera Díaz, la decisión anunciada por la Fiscalía podría configurarse como delito de encubrimiento. “El abandono del rol investigador que le compete podría ser delictivo, pues una fiscal no tiene competencia ni para suspender una investigación por ningún término, ni un minuto, pero en este caso ha suspendido su rol investigador por diez meses hasta el 28 de julio de 2021, día en que quizás la fiscal ya no esté en su cargo”, señaló.

“Y este abandono del rol investigador constituye delito de encubrimiento procesal agravado, previsto y penado en el artículo 304 del Código Penal, que consiste en sustraer de la acción penal a quien se debe perseguir. En este caso, la sustracción es expresa y confesa en un comunicado del propio Ministerio Público, donde se indica que a pesar de que hay mérito para investigar a Vizcarra no lo hacen”, acusó.

Para el jurista, si la fiscal de la Nación considera que existe mérito para abrir investigación, debe abrirla, continuarla y no suspenderla “suponiendo que existe una prohibición constitucional, porque eso no es cierto”. “Es rotundamente falso pues el artículo 117 de la Constitución sólo prohíbe acusar a un presidente de la República por ciertos delitos. No dice que está prohibido investigar”, manifestó.

ERRÓNEA INTERPRETACIÓN CONSTITUCIONAL

Respecto a la argumentación del Ministerio Público, que sustenta la suspensión de las investigaciones en la prohibición de acusar al presidente implica suspender las investigaciones en algún momento, Olivera Díaz apuntó que “la Constitución no se interpreta por implicancias, sino por definiciones expresas. Es como si por enteder que está prohibido matar, no se pueda discutir porque eso puede llevar a un asesinato. Además, la suspensión de la investigación anula también la posibilidad de requerir la imposición de alguna medida restrictiva sobre el investigado, como podría ser el impedimento de salida del país para el presidente”, advirtió.

Por otro lado, también desestimó que la investigación pudiera concluir antes del 28 de julio de 2021. “Miremos el caso de Keiko Fujimori y otros investigados, llevan años y todavía no se formula acusación. Entonces es muy poco riguroso suponer que esta investigación concluirá con Vizcarra siendo presidente y que por ello amerita suspenderse”, agregó.

Además, señaló que basar la suspensión de las investigaciones en una interpretación de la protección constitucional a la inmunidad presidencial, resulta un argumento extrajurídico. “La fiscal de la Nación, si tuviera que investigar un asesinato cometido por el presidente, ¿acaso va a decir suspendo la investigación? No puede, porque su misión es investigar aunque se caiga el firmamento”.

ALGO MÁS

Finalmente, recordó que si Vizcarra es investigado preliminarmente, en cierto momento de la investigación la Fiscalía tendrá la obligación de formular una denuncia constitucional ante el Congreso, lo cual no implica acusación contra el presidente, sino solo “el primer paso para que el Congreso inicie el proceso correspondiente antejuicio político”. “Pero eso tampoco equivale a acusación, la acusación será en un momento todavía lejano”, indicó.