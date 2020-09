Fiscalía busca concluir investigación del caso Villarán

Walter Martos, presidente del Consejo de Ministros, manifestó después del rechazo de la vacancia presidencial contra Martín Vizcarra que los parlamentarios tomaron una decisión acertada en favor de los peruanos y peruanas.

“Han sobrepuesto su espíritu democrático. Han apostado por la estabilidad, por el pueblo. Han tomado conciencia de la gran necesidad que tenemos de trabajar juntos. El pueblo necesitaba que encontremos una armonía entre el Parlamento y el Ejecutivo para enfocarnos en los principales problemas que tenemos en el país”, señaló en entrevista con RPP.

COMUNICACIÓN CON LÍDERES POLÍTICOS

El jefe del gabinete ministerial refirió que cuando los parlamentarios se encontraban debatiendo se comunicó con Manuel Merino de Lama para insistirle en que la votación se realizara el mismo viernes 18 de septiembre.

“Lo llamé porque algunos congresistas estaban proponiendo que se postergue la votación hasta el día lunes, y le manifesté que era algo innecesario tener en suspenso al país en esta situación tan difícil que estamos viviendo”, dijo.

Por otro lado, el titular de la PCM refirió que también se comunicó con tres líderes de las distintas bancadas antes del debate para que tomaran una decisión “pensando en el pueblo”. No especificó con quiénes charló para mantener las reservas del caso.

“He conversado con algunos líderes políticos antes de la sesión del Pleno. Hemos conversado y he llamado pidiéndoles su espíritu democrático, el respeto a la constitución, al Estado derecho y, sobre todo, a la gobernabilidad”, destacó.

Descartó que se haya realizado pactos con legisladores para votar en contra de la vacancia presidencial. “Nosotros siempre trabajamos transparente. No tenemos tratos por debajo de la mesa. Ningún miembro del gabinete, el señor presidente o el que habla, no hemos tenido tratos por debajo de la mesa. No ha habido ningún tipo de negociación”, exclamó.

Asimismo, aseguró que esta será una oportunidad para tender puentes con los miembros del Parlamento. “Muchos congresistas tienen diferentes intereses en cada una de sus regiones. Estamos intensificando las reuniones con representantes de cada región para ver con los gobernadores qué problemas están trancados y cómo podemos solucionarlos”, precisó.