Financiera TFC sigue intervenida por la SBS

La Superintendencia de Ban­ca, Seguros y AFP (SBS) informó que la Financiera TFC en liqui­dación continúa bajo su admi­nistración.

Mediante un comunicado, destacó que el 12 de diciembre de 2019, en ejercicio de sus facul­tades constitucionales y legales, la SBS, intervino la Financiera TFC en resguardo de sus aho­rristas.

Asimismo, dispuso el inicio del proceso de disolución y liqui­dación previsto en la Ley 26702, Ley General del Sistema Finan­ciero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros.

“Desde ese momento, la ad­ministración de dicha entidad fue asumida por los representantes designados por la SBS, quienes ejercen las facultades previstas en la Ley (26702), con las facultades correspondientes debidamente inscritas en Registros Públicos”, señaló el comunicado.

Denunció que “Andrés Mauri­cio Muñoz Ramírez, ex presidente del directorio de la entidad finan­ciera, acompañado de personas no identificadas, irrumpió en la oficina principal de Financiera TFC en liquidación el 31 de ju­lio, temprano por la mañana, sin presencia de un fiscal, autoridad judicial ni policías, esgrimiendo una resolución judicial que no le autorizaba tomar la administra­ción de dicha entidad y tomando posesión ilegítima de la misma por aproximadamente 12 horas”.

Mencionó que pese a la exhor­tación de los funcionarios de la SBS, presentes en dicha oficina, para que desista de su ilícita ac­titud, “Andrés Mauricio Muñoz Ramírez se rehusó y se mantuvo en posesión de las instalaciones, disponiendo el cierre de las puer­tas, con cadenas y candados y, reteniendo además ilegalmente a los funcionarios de la Superin­tendencia”.

Frente a esta situación, la SBS ha interpuesto una denuncia pe­nal contra Andrés Mauricio Muñoz Ramírez y aquellos que resulten responsables, por incurrir en los delitos de usurpación, falsedad genérica, secuestro y desobedien­cia a la autoridad, tipificados en el Código Penal, informó en el comunicado.

Asimismo ante la comisión de delitos flagrantes y por transgredir las normas dictadas por el Poder Ejecutivo, en el marco de la decla­ratoria de emergencia sanitaria nacional actualmente vigente, la Policía Nacional del Perú, con la participación del Ministerio Públi­co, intervino a Andrés Mauricio Muñoz Ramírez y a sus acompa­ñantes, indicó.

Los legítimos administradores de Financiera TFC en liquidación mantienen la posesión de la ofi­cina principal de dicha entidad, señaló en el comunicado.

Por su parte, la SBS, en el ejer­cicio de sus funciones y faculta­des, continuará adoptando las acciones legales correspondientes para cautelar el patrimonio de la Financiera TFC en liquidación, indicó.