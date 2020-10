Fernando Olivera denuncia irregular exclusión por parte del JNE

Ante la decisión de la fiscal de la Nación Soraida Ávalos, de iniciar una investigación al presidente de la República, Martín Vizcarra, pero suspender la misma hasta que este termine su mandato, el jefe de Estado insistió en que no desea esperar a julio de 2021 para aclarar su situación en el caso Richard Swing.

“Yo no me corro, aquí estoy. No espero a 28 de julio del próximo año, quiero ir ahora para aclarar, porque todo es absolutamente transparente y se ajusta a ley”, sostuvo.

El mandatario descartó que exista obstrucción en las investigaciones del caso Richard Swing por su parte. “Descarto cualquier obstrucción. Por eso es que pido aclarar, porque se basa en algunas afirmaciones recogidas en algún audio, que no se ajusta a la verdad. Por eso hay que contrastar, hay que aclarar”, señaló.

NIEGA OBSTRUCCIÓN

Asimismo, aseguró que colaboraron con todas las diligencias en Palacio de Gobierno en un procedimiento transparente, ya que, según manifestó, no tienen nada que ocultar.

“En el término que establece la ley, hemos dado la información. En Palacio de Gobierno han habido 13 oportunidades en que han pedido información. Las 13 hemos cumplido, no hay nada pendiente”, subrayó.

El jefe de Estado reiteró que en todas las oportunidades en que los fiscales acudieron a Palacio, cumplieron con entregar la información requerida, por lo que no habría obstrucción a la justicia, tal como indicó la Fiscalía de la Nación.

“Manifiesta que hay obstrucción de parte nuestra, pero ¿qué obstrucción? Han ido los fiscales a Palacio de Gobierno en cuatro oportunidades para recabar información, y en el acto, hemos abierto las puertas para que ingresen a todas las oficinas de Palacio. Además, en nueve oportunidades han pedido información complementaria”, manifestó.

CUESTIONA COLABORACIÓN EFICAZ

El presidente también se pronunció respecto a la figura de colaboración eficaz y afirmó que cualquier persona puede aspirar a ser colaborador eficaz, más aún “si te asustan con te voy a meter preso”.

“Cualquiera puede aspirar a ser colaborador eficaz, cualquiera puede decir, y más aún si te asustan con te voy a meter preso como hemos visto. Diez personas presas sin argumentos, sin sustento. Oye para que me sueltes digo cualquier cosa. Una prueba, un testimonio corroborado, eso es lo que tiene que haber”, afirmó.

“Hemos visto testimonios en el audio, la declaración y al día siguiente el desmentido. La declaración y al día siguiente el desconocimiento. Por favor seamos serios, seamos responsables, seamos objetivos, es lo que queremos”, añadió.