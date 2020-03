Félix Moreno es condenado a 5 años de cárcel

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Castañeda, aseguró que la pena de muerte a quienes cometen crímenes contra las mujeres, como los violadores y feminicidas, no está en la agenda del Gobierno.

Refirió que este tema “queda totalmente descartado” y aclaró que el Ejecutivo no tiene ninguna propuesta al respecto. Indicó que el presidente Martín Vizcarra es respetuoso de los tratados internacionales.

“La pena de muerte no está en agenda, el presidente (Vizcarra) no ha hecho una propuesta sobre la pena de muerte. Lo que ha hecho es enfatizar algunos aspectos básicos que se requieren para poder enfrentar todo este clima de violencia. Hay que ver de forma completa toda la declaración, él no introduce alguna propuesta”, afirmó Castañeda a Canal N.

“Lo que le puedo decir es que como ministro de Justicia la pena de muerte no está en agenda, no estamos preparando ningún proyecto de reforma normativa, no vamos a denunciar ningún tratado internacional. El presidente es y será muy respetuoso de los tratados internacionales y eso queda totalmente descartado”, detalló.

Además, el ministro de Justicia añadió que el Estado peruano respeta la Convención sobre los Derechos del Niño y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, también conocida como Pacto de San José de Costa Rica.

Fernando Castañeda indicó que en países donde se aplica la pena de muerte, se siguen cometiendo crímenes atroces. Refirió que se debe evaluar este tema en su conjunto y “no solamente identificar algún tipo de frase aislada”.

Estas declaraciones las brindó luego de que el presidente Martín Vizcarra afirmara el fin de semana que la pena de muerte se podría evaluar. El mandatario agregó que un posible cambio en la norma depende del Congreso.