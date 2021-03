Fallece presidente de Tanzania

Brasil registró este miércoles más de 90.000 casos positivos de COVID-19, un nuevo récord diario desde el comienzo de la pandemia. De esta manera, la cifra total en el país sudamericano se acerca a los 11,7 millones de positivos, la segunda más alta a nivel global por detrás de los Estados Unidos.

El último reporte del ministerio de Salud también da cuenta de 2.648 muertes, el reporte más alto en un día tras el récord de 2.841 decesos registrados el lunes y se acerca a los 285.000.

El Consejo Nacional de Secretarios de Salud, que publica los informes, explicó además que el martes no se contabilizaron 501 muertes y 9.331 casos positivos, por lo que fueron agregados al reporte del miércoles. No obstante, no corresponden a casos detectados en las últimas 24 horas.

El promedio de muertes en la última semana, en tanto, se elevó a 2.017. El de contagios llegó a los 70.219 casos en un solo día. Ambos récords. De acuerdo con el balance de la cartera, la tasa de letalidad por covid se mantuvo en 2,4 por ciento.

El aumento de víctimas mortales era esperado en el gigante sudamericano, donde la falta de cupos en las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) hacen que el país viva el mayor colapso sanitario y hospitalario de su historia, según datos oficiales.

Numerosos expertos y entidades han manifestado su preocupación por la situación sanitaria del país, entre ellos los líderes de la Organización Mundial de la Salud. “La situación es profundamente preocupante y las medidas que se deben tomar deben ser lo más serias posibles para lograr un progreso significativo”, advirtió el viernes pasado Tedros Adhanom Gebreyesus, director de la OMS. También han exteriorizado su preocupación autoridades de los países que limitan con el gigante sudamericano.