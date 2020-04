Facilidades de pago por S/23,000 millones

La crisis económica que se avecina tras la pandemia ha pa­ralizado al mundo, y ha desnu­dado la desigualdad intrínseca al modelo neoliberal, pero lejos de abordarla, solo han puesto los ojos en el llamado “impues­to” a las sobre ganancias o a multimillonarios. La cereza la ha puesto el Fondo Monetario Internacional (FMI), campeones del recorte del gasto público, ahora proponen un “impuesto” a los más ricos para reducir la desigualdad. En EE.UU., donde vive una cuarta parte de los mul­timillonarios del mundo, se han pronunciado a favor políticos como Bernie Sanders o Elizabe­th Warren, y multimillonarios como Bill Gates, Warren Buffett, y Michael Bloomberg.

¿Qué ha pasado con toda esta gente, se han vuelto comunis­tas de la noche a la mañana, les han inoculado el virus del igualitarismo? No, el asunto es más pragmático, y es que la desigualdad ha llegado a un nivel que ya no es sostenible; la ideología y la política neoli­beral han agotado sus baterías, y toman medidas para atenuar el descontento. Un “impuesto” a los ricos suena atractivo y justi­ciero, así discutes cuánto, cómo, qué porcentaje, y dejas fuera del debate la eliminación del sistema de privilegios con exone­raciones tributarias y reducción de impuestos.

CONFIEP AL ATAQUE

En nuestro país, el debate ha sido introducido y ha desperta­do un gran entusiasmo entre la gente; en medio de la crisis muchos dicen ya era hora. La presentación de un proyecto de ley del Frepap y la intervención de presidente Vizcarra sugirien­do esa posibilidad ha inunda­do las redes, se da por hecho la aprobación de un “impuesto” a las grandes fortunas; pero sería muy poco, no importa dicen; no alcanzaría para nada, algo es algo replican.

Nuestros encopetados e intoca­bles empresarios de la Konfiep, han soltado a sus políticos, periodistas, abogados y economistas en plan de guerra, metiendo miedo a la clase media, -los mismos que se apropian de tus fondos de AFP y no te pagan intereses por tu plata te asustan ahora-, van a tocar tus ahorros gritan, no es el momento dicen los que guardan las formas, pero ya sus troll de siempre saltan a la yugular gritando ignorantes, cha­vistas, comunistas, miserables.

EL ORIGEN DE LAS GRANDES FORTUNAS

El famoso “impuesto” ha creado la distracción perfecta para no ha­blar de la desigualdad y del origen de sus fortunas. Y es que a esas grandes fortunas cuyo punto de partida fueron las privatizaciones a precio de remate negociadas en la salita del SIN, le siguieron la creación coercitiva de AFPs, re­galo de rutas aéreas, cesión de recursos naturales sin control, deducción del IR por inversión en infraestructura, deducción del IR por reinversión de utilidades, contratos de estabilidad tribu­taria, devolución anticipada del IGV en exploración, exoneraciones tributarias, depreciación acelera­da, doble depreciación acelerada, evasión y mucho más, hasta llegar a las famosas APP, Alianzas Públi­co Privadas, la reina del club de la construcción y Odebrecht, sin ningún control, sin expedientes técnicos, solo bastaban perfiles y luego nos llenaban de adendas corruptas.

Esa es la agenda que hay que abordar ya, los impuestitos sim­bólicos a las grandes fortunas, servirán para distraernos y nada más, que si los intocables de la Confiep y la DBA tuvieran sentido común deberían aplaudir tremen­do favor, pero ni eso entienden. Un impuesto simbólico cuando ya tenemos millones de traba­jadores desempleados, miles de pequeñas y medianas empresas quebradas, miles de negocios ce­rrados y con el turismo parado, no alcanzaría ni para la campaña de Keiko; pero sí serviría para que todo siga igual.

¿QUIÉNES APORTAN AL PRESUPUESTO?

Los principales contribuyentes somos nosotros dicen, no se puede gravar más, aseguran los abogados de la Confiep, pero resulta que el principal soporte de la recaudación tributaria que alimenta el Presu­puesto de la República sale del bol­sillo de todos los consumidores. El principal ingreso proviene del IGV y el ISC, es un costo que lo paga­mos los consumidores finales, no lo pagan las empresas, y representa alrededor del 50% de la recaudación tributaria del país. En segundo lu­gar, y muy atrás, viene el Impuesto a la Renta, y ahí aportamos todos, los trabajadores (5ta categoría) y la micro, pequeña, mediana empresa, y la gran empresa también, pero ellas navegan en exoneraciones tributarias, hasta los casinos y tragamone­das tienen exoneraciones.

MILES DE MILLONES EN EXONERACIONES

La minería, por ejemplo, una de las actividades más favo­recidas con los superprivilegios y exoneraciones en pleno boom de los precios internacionales de las materias primas, tan solo por concepto de “depreciación acelerada”, entre los años 2005 y 2016 dejó de pagar al fisco la friolera de S/ 329,000 millones (fuente Ojo Público); sí, como lo leen, tres veces más que el 12% del PBI que el gobierno ha destinado para enfrentar la crisis de la pandemia. Y si le agregamos otro beneficio, el de la devolución anticipada de IGV en etapa de exploración son S/ 280,000 millones; solo por esos dos conceptos, en una década el Perú dejó de recau­dar la astronómica cifra de S/ 609,000 millones. ¿Queremos que eso continúe?

Pero como si fuera poco, hay una fila interminable de las más grandes empresas en la Sunat, con miles de millones de deuda trabada –porque a ellos no se les embarga, con ellos se litiga– y cuando a pesar de eso el Poder Judicial le da la razón a la Sunat, los señorones, “re­curren a su cuarta instancia” el Tribunal Constitucional, y si a pesar de eso el TC no les da la razón, no acatan y punto.

El modelo mercantilista neoliberal impuesto a rajatabla, enemigo de una economía de mercado, es el que debe termi­nar. Ese “impuesto” es un enga­ña muchachos, de concretarse sería insignificante. Pero si el gobierno optara por gravar a los trabajadores en planilla que ganen más 10 mil soles, el asunto sería perverso y hasta canallesco.

ALGO MÁS

Basta de privilegios, es hora de eliminar todas las exoneraciones y que las grandes empresas paguen impuestos como cualquier mortal.

JAIME CRUCES ROSAS