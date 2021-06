Exportan mascarillas hechas a base de cuero de pescado

-Se realizó el debate en Arequipa, pero el equipo de Perú Libre ha estado trabajando en otros lugares del país.

-Así es. Por encargo de nuestro candidato Pedro Castillo hemos estado con la doctora Dina Boluarte, candidata a la vicepresidenta y nuestro equipo de campaña reforzando las actividades en Piura donde hemos encontrado una gran acogida. El bajo Piura, el medio Piura y el alto Piura non ha dado un gran respaldo. En la parte de la sierra de Huancabamba, de Morropón y Ayabaca al 90 % las rondas campesinas han cerrado filas en torno a Pedro Castillo.

-Esto quiere decir que la tendencia de la primera vuelta en Piura a favor de Keiko Fujimori dio paso a un mayor apoyo a Pedro Castillo.

-Es una tendencia muy interesante porque se han volteado los resultados en Piura, se puede comprobar con los medios locales o las encuestas, nos hemos sentido muy contentos y tranquilos por estos resultados.

-¿Usted cree que el hecho que el candidato Pedro Castillo haya sido rondero ha motivado este apoyo?

-Efectivamente este es un fenómeno político que se ha dado. Piura es una zona rondera junto con Cajamarca y otras regiones y como Pedro Castillo ha sido rondero y dirigente ronderil, además de maestro, los campesinos lo ven como un amigo, como un rondero más. Esto ha generado este fenómeno político que le comento y que se verá plasmado el 6 de junio. Keiko Fujimori no ha llegado a Piura, me cuentan que la vez pasada quiso llegar a Canchaque junto con su hermano Kenyi pero las rondas campesinas no se lo permitieron.

-¿Qué le pareció el debate de ayer en Arequipa?

-Me pareció un debate alturado, con algunos puyazos como todo debate pero en general el profesor Pedro Castillo demostró aplomo. Demostró estar más cuajado en el tema de campaña, salió airoso de las preguntas del panel. El pueblo se ha identificado con su mensaje, hay confianza, Pedro Castillo ha llevado un mensaje, no de choque ni de confrontación, si no de esperanza y paz.

-Mañana hay una protesta en Lima

-Mañana el colectivo de jóvenes “Keiko No Va”, “Fujimorismo nunca más” y el Movimiento Pachamama, entre otros gremios se han sumado a esta movilización que se repetirá incluso en el extranjero. Mañana (hoy) nos movilizamos desde las 4 de la tarde en la Plaza San Martín y regresamos a la plaza para un mitin cultural. Será una avalancha de jóvenes y familias, todos diremos no a la corrupción.

-¿Han preparado un plan de contingencia o estrategia para evitar problemas?

-Nosotros hemos dicho que esta marcha es pacifica, no vamos a caer en las provocaciones de grupos opositores, Nosotros afirmamos que esta marcha va a ser eminentemente pacifica, eminentemente democrática, cualquier infiltración serán culpables los grupos de poder o el fujimorismo que están incentivando la violencia. No vamos a caer en la provocación y estaremos atentos a los infiltrados.

PLANTONES FRENTE A LA ONPE Y EL JNE

Es una marcha contra la corrupción y contra el fujimorismo pero también para exigir a la ONPE y al JNE que el proceso del domingo sea transparente. Por eso vamos a hacer plantones mañana (hoy), el miércoles y el jueves frente a la ONPE y el JNE a las 10 am., y 2 pm.