Exportación de cítricos creció 43% en primeros ocho meses de 2020

Las exportaciones de cítricos efectuadas entre enero y agosto del presente año, alcanzaron un total de 258 millones de dólares, monto que significó un incremento de 43% con relación a lo exportado en el mismo periodo de 2019, reportó la Sociedad de Comercio Exterior (Comex).

El gremio detalló que este monto se traduce en un total de 230,228 toneladas enviadas al exterior. De esta manera, al octavo mes del año, el Perú ya ha superado el total exportado durante el 2019, cuyo monto alcanzó los 207 millones de dólares. Además, con estas cifras, las exportaciones de cítricos alcanzaron un récord histórico.

PRINCIPALES DESTINOS

Según Comex, estos resultados se deben a la mayor demanda del principal destino de los cítricos peruanos, Estados Unidos, que demando estos productos por un total de 126 millones de dólares (67.6% más que lo enviado en enero-agosto del 2019).

Por su parte, Reino Unido con 34 millones de dólares (un aumento de 11.4%), Países Bajos con 34 millones (20.5%), Canadá con 17 millones (18.5%) y China con 16 millones de dólares (42.46%) también incrementaron su demanda y se mantienen como los principales importadores, con lo que completan el top cinco de destinos de cítricos.

Entre las exportaciones de cítricos destacaron los envíos de mandarinas frescas, las cuales representaron el 88% del total de cítricos exportados entre enero y agosto de 2020.

Seguidamente se ubican los tangelos (5%) y los limones (4%). Durante el periodo de análisis, Comex precisó que se exportaron mandarinas por un valor de 227 millones de dólares, un 48% más que en el mismo periodo del 2019.

Dichos resultados responden a la mejora en los meses de abril y agosto, complementarios a la producción en Estados Unidos, que va entre los meses de noviembre y mayo.

MAYOR INTERÉS

De acuerdo con el gremio exportador, las mejoras en las exportaciones serían consecuencia del mayor interés de los consumidores por fortalecer su sistema inmunológico.

“Alrededor del mundo se ha recomendado el consumo de alimentos con alto contenido de vitamina C por sus propiedades antioxidantes y como aliados para llevar una vida más saludable”, precisó el gerente general de la Asociación de Productores de Cítricos en el Perú (Procitrus), Sergio del Castillo.

Otro factor importante sería que la producción de mandarinas en Estados Unidos concluyó antes de lo normal.

Además, del Castillo precisó que la producción de mandarinas para la exportación no se vio afectada por la crisis sanitaria. “La covid-19 no perjudicó la cosecha, pero sí el transporte de los productos. No obstante, a pesar del complicado contexto, nuestros productores lograron responder a las demandas del mercado internacional”, precisó el ejecutivo.

ALGO MÁS

Las exportaciones de mandarinas frescas, entre enero y agosto de 2020, estuvo a cargo de Lima, Ica y La Libertad, regiones que concentraron el 45%, 44% y 10% del total exportado, respectivamente.