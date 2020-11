Evitemos triufalismos

No es prudente el ingreso de público al partido entre Perú y Argentina, por las eliminatorias del mundial Qatar 2022, ha dicho la ministra de Salud, Pilar Mazzetti. Claro que no, muchos quisiéramos estar allí, pero la pandemia del nuevo coronavirus Covid-19 no lo permite, pues correríamos el riesgo de que se expanda el virus nuevamente y el estadio tenga que servir ya no de escenario deportivo sino para albergar camas hospitalarias. Nadie quiere eso. La posición de la titular de Salud no es un mero parecer, sino la opinión de médicos expertos que están monitoreando día a día la evolución de la enfermedad.

Los hospitales del Minsa han servido con mucho esfuerzo para controlar los casos que se presentaron desde el pasado mes de marzo, pero sería difícil calcular qué pasaría –y no está descartado– si una segunda ola llegara al Perú. El Gobierno ha dicho que actualmente estamos mejor preparados, claro que eso es en cuanto a número de camas UCI, abastecimiento de medicinas y protocolos de procedimientos, pero lo que nos va a faltar es médicos. ¿De dónde los sacaríamos en caso de una segunda ola, que nadie en su sano juicio desearía para el Perú?

Ha hecho muy bien la ministra Pilar Mazzetti al haber expresado una opinión profesional de esa naturaleza ante el Consejo de Ministros, pues como especialista en la materia considera que la posibilidad de una segunda ola de contagios por coronavirus en el país es real, tal como sucede en Europa, y todos los peruanos debemos estar preparados para enfrentar esa posibilidad. Eso es verdad, está demostrado que los anticuerpos no protegen más de tres o cuatro meses y por lo tanto el peligro es real.

La segunda ola que se viene registrando en Alemania está haciendo colapsar los hospitales que, por cierto, deben contar con mayor número de camas y mejores equipos que los nuestros. Sin embargo, la velocidad del contagio –por lo que se sabe– es mucho mayor. ¿Nos hemos puesto a pensar, acaso, que es lo que ocurriría en nuestro país en caso se registrara una segunda ola? Deberíamos pensar un poco en la forma de evitar riesgos innecesarios. Hay que seguir usando mascarillas, lavarnos las manos constantemente con abundante agua y jabón y, por sobre todo, evitar las aglomeraciones. Es por el bien de todos, hasta que se pueda contar con la vacuna. Como decían nuestras abuelas, no hay que buscarle cinco patas al gato.