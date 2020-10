EVITA LA DEPRESION

¿Sabías que el dolor y la inflamación en las articulaciones puede ser causado por la artritis reumatoide, la osteoartritis, lesiones por tensión repetitivas, por el desgaste y por otras lesiones?

Este dolor puede ser debilitante para la salud y el bienestar y causar una molestia crónica. Las vitaminas ayudan a mejorar la salud ósea y de las articulaciones y a disminuir la inflamación provocada por trastornos autoinmunes y lesiones, para aliviar el dolor. Las investigaciones realizadas sugieren que existen determinados factores que aumentan el riesgo de padecer estas enfermedades; la obesidad, la herencia, la raza, y el excesivo ejercicio físico y determinadas ocupaciones y actividades laborales. Estas enfermedades pueden presentar como manifestaciones clínicas dolor articular, la limitación de los movimientos, deformidad, inestabilidad, rigidez, crujidos y, ocasionalmente, grados variables de tumefacción o incluso derrame sinovial.

¿Por qué es tan importante la Vitamina C para nuestros huesos y articulaciones?

La vitamina C es un poderoso antioxidante que ayuda a prevenir la inflamación en las articulaciones. Un estudio publicado por «Artritis y reumatismo» en junio de 2005 mostró que la suplementación con vitamina C ayuda a reducir los niveles de ácido úrico en el cuerpo. Este ácido puede causar inflamación y daño en las articulaciones.

La vitamina C mejora la salud ósea y disminuye la inflamación y el dolor crónico en las articulaciones. Si no incluyes la suficiente vitamina C en tu dieta es posible que tus huesos sufran deficiencias por la falta de un nutriente que es fundamental para ellos. Los huesos son los encargados de proteger los órganos blandos, es muy importante mantenerlos fuertes y sanos.

Estudios científicos certifican que la vitamina C tiene un papel muy beneficioso para prevenir la baja densidad mineral ósea. También se cree que ayuda en la prevención del avance de la osteoporosis en los huesos, así como modera los síntomas de la artritis.

Podemos concluir que la vitamina C es muy importante para las articulaciones y huesos, no solo para mantenerlos sanos, sino porque influyen en la absorción de otros minerales y proteínas como el colágeno.

