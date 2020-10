Evaluará prórroga de plazo de investigación a Walter Ríos

Mediante una carta dirigida a nuestro director, la empresa Perupetro solicitó rectificar la información difundida en nuestra edición del 12 de septiembre, bajo el título “Un imperativo nacional: fortalecer Petroperú”, de autoría de nuestro colaborador Jorge Manco Zaconetti.

El documento refiere que la intención de Perupetro a través de la gerencia de Promoción y Contratación, es la de establecer la mejor modalidad de contratación del Lote X, una vez que el contrato de dicho lote termine. En ese sentido, rechazan haber realizado gestión alguna ni tener interés particular en para que el Lote X continúe en manos de CNPC, su actual operador.

Señalan además que el directorio de Perupetro, conformado por cinco miembros en representación del Ministerio de Energía y Minas y del Ministerio de Economía y Finanzas, no ha aprobado aún el plan de contratación de dicho lote.

La carta de Perupetro también rechaza haber iniciado “un proceso de licitación con trampa”, puesto que la licitación no se convocaría a fin de año, las condiciones para la licitación aún no están detalladas, y contrario a lo publicado en la nota, pertenecer al top 100 de empresas líderes del mundo petrolero no es un requisito.

Finalmente, la gerencia legal de Perupetro afirmó su disposición para “validar, precisar o corregir cualquier tipo de información” que no sea realizada directamente por dicha entidad.