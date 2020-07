Este lunes verán prolongación de impedimento de salida del país

Es mi obligación como presidente del Consejo de Ministros abrir las puertas del diálogo a todas las agrupaciones políticas con representación en el Congreso, y si Fuerza Popular me cierra las puertas, ya será problema de ellos, sostuvo el jefe del Gabinete, Pedro Cateriano.

“Suele ocurrir en política, sobre todo creo que en el caso del fujiaprismo el uso de la ‘escopeta de dos cañones’. No es una novedad, no me sorprende, estoy acostumbrado a esa clase de actitudes de conducta, pero comprenderá que, en este momento, mi obligación como presidente del Consejo de Ministros, es abrir las puertas del diálogo a todas las agrupaciones políticas que tienen representación en el Congreso”, declaró en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.

“Si de esa manera recibe mi disposición Fuerza Popular para invitarlos, bueno ya será problema de ellos si es que me cierran las puertas. No será la primera oportunidad que tenga de conversar con las autoridades de Fuerza Popular. Conversar no implica claudicar a los principios y en lo que uno cree”, precisó.

En la víspera, la lideresa del fujimorismo, Keiko Fujimori, consideró que “este nuevo gabinete es una oportunidad para corregir errores y que no es momento de detenernos en diferencias políticas”, pero la parlamentaria Martha Chávez dijo que “con el nuevo gabinete “luz verde” se demuestra no solo que seguimos en la Fase II del humalismo, sino que la paridad impulsada por Martín Vizcarra es solo para las galerías.

ENFRENTAR CRISIS

En otro momento, el jefe del Gabinete sostuvo que existe la necesidad de lograr una cooperación con todas las fuerzas políticas a fin de enfrentar la crisis sanitaria y propiciar la reactivación de la economía. Reiteró su compromiso de garantizar la realización de elecciones libres, limpias y democráticas para el próximo año.

“En este momento de emergencia nacional, hay la necesidad de enfrentar a esta crisis sanitaria, por lo tanto, estoy obligado a persuadir a las personas que dirigen a los partidos políticos para cooperar en esta etapa de la pandemia y lograr reactivar la economía que nos permita salir de este estado de postración, como consecuencia de la crisis sanitaria a nivel mundial, porque no es solo en el país”, detalló.

“Y de otro lado también de asumir la tarea de elecciones libres, limpias y democráticas, para que el pueblo elija a su próximo presidente. Y ese es el compromiso del presidente Martín Vizcarra y esa es una también de las razones que me motivaron a aceptar su invitación para ocupar la Presidencia del Consejo de Ministros”, acotó.