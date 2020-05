Estado debe supervisar reapertura de actividades económicas

La Defensoría del Pue­blo emitió un pronuncia­miento ante el anuncio del Gobierno nacional de la reanudación de activida­des económicas gradual y progresiva.

Señala que la cuaren­tena sigue siendo una medida absolutamente necesaria. Esta debe ser entendida como una regla general de cumplimiento obligatorio impuesta por la propia sociedad. El Go­bierno, conforme lo ha anunciado, deberá ir flexi­bilizando las restricciones prudentemente, en base a criterios vinculados al estado de salud y la edad de las personas, la capaci­dad de supervisión estatal de las actividades econó­micas que se reanuden, y los niveles de contagio por territorio.

La entidad destaca: “En cualquier caso, las decisio­nes que se tomen deben es­tar basadas en la seguridad de la persona humana y en la mejor evidencia cientí­fica. El Ejecutivo está en la obligación de transparentar los fundamentos de dichas decisiones”.

Asimismo, exige a las autoridades del Estado la supervisión los espacios en los que se suelen congre­gar grupos numerosos de personas: mercados, trans­porte público, farmacias, centros de salud, bancos y otros. Es fundamental que la autoridad haga cumplir estrictamente las normas de distanciamiento social e higiene.

También hizo un llamado a la ciudadanía, en la impor­tancia de no abandonar la cuarentena.

“Si no es necesario salir, no deben hacerlo. Si lo hacen, deben evaluar si esas salidas son indispensables, y en lo posible, evitar transitar por espacios donde se observa que grupos de personas no respetan las normas de dis­tanciamiento. No seamos parte de la cadena de con­tagio que condena a morir incluso a quien respeta las normas establecidas. Esta no es una enfermedad confinada en el cuerpo de un individuo, es una enfermedad que se transmite a otros. La salud de unos depende de la conducta de otros”.