Espero que el jefe de Gabinete se asesore mejor

El presidente del Consejo de Ministros, Walter Martos, señaló que el Gobierno jamás utilizará a las Fuerzas Armadas en actos políticos y aclaró que sus declaraciones sobre el carácter no deliberante de las mismas fueron malinterpretadas de manera tendenciosa.

“Nosotros somos un gobierno que respetamos totalmente la democracia y la gobernabilidad del país. Jamás utilizaremos a las Fuerzas Armadas en actos políticos más allá de su función”, expresó al inspeccionar las obras de descolmatación del río Rímac.

Martos precisó que durante una entrevista dijo contundentemente que las FF. AA. no son deliberantes y, agregó, tienen la función de hacer respetar la Constitución, las leyes y el Estado de derecho; subordinadas al poder constitucional ejercido por el Presidente de la República.

“El jefe del Gabinete, por ejemplo, no tiene ninguna autoridad sobre las Fuerzas Armadas. He oído declaraciones de que he dado alguna orden. Yo no puedo ordenar a los comandantes generales, ellos no están subordinados al jefe del Gabinete”, afirmó.

Según remarcó, el único que puede darles órdenes, porque las FF. AA. están sometidas al orden constitucional, es el Jefe del Estado.

“Somos sumamente respetuosos de las Fuerzas Armadas y estas declaraciones han sido malinterpretadas tendenciosamente como una amenaza o como si pretendiéramos utilizarlas en un acto político, que jamás lo haremos”, agregó.