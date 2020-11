Especialista advierte que cinco enfermedades contagiosas podrían reaparecer

Es hora de derribar mitos o creencias basadas en la mala información, este procedimiento no afectará el rendimiento sexual, ni la masculinidad.

Y aunque hay temores alrededor y casi todos los controles de anticoncepción estén enfocados en la mujer, es hora de que más personas conozcan acerca de este eficaz método, aunque poco solicitado, que evita futuros problemas si es que no se tiene planeado el concebir un hijo.

La vasectomía es una modalidad de control de la natalidad masculino que corta la provisión de espermatozoides al semen. Se realiza mediante el corte y cierre de los conductos que transportan los espermatozoides.

La vasectomía tiene un bajo riesgo de inconvenientes y, por lo general, se puede realizar en el ámbito ambulatorio con anestesia local, a diferencia de una ligadura de trompas a la que muchas mujeres suelen recurrir.

Antes de realizarte una vasectomía deben estar seguros de que no querrán tener un hijo en el futuro. Si bien este procedimiento, se puede revertir, se debe considerar un método de control de la natalidad masculino permanente.

El doctor y urólogo, Antonio Grández Urbina, explica que la vasectomía es una opción anticonceptiva segura y eficaz para aquellos hombres que tienen la certeza de que no quieren ser padres en el futuro. “La vasectomía es casi cien por ciento eficaz en la prevención del embarazo, es una cirugía ambulatoria con bajo riesgo de complicaciones o efectos secundarios.”

Agrega que incluso el costo es mucho menor que el de una esterilización femenina o el costo a largo plazo de los medicamentos anticonceptivos para mujeres. Y es que, hacerse una vasectomía significa que no necesitarás tomar medidas anticonceptivas previas a tener relaciones sexuales, como usar un preservativo.

El doctor Grández refirió que, aunque muchos hombres temen que una vasectomía pueda causarles problemas graves; “estos temores son infundados. Una vasectomía no afectará el rendimiento sexual, ni la masculinidad de ninguna manera, excepto que no concebirás hijos. Muchos hombres han reportado una mayor satisfacción sexual después de una vasectomía”.

“Tampoco causará daño permanente a los órganos genitales. Hay muy poco riesgo de que los testículos, el pene u otras partes del sistema reproductivo se lesionen durante la cirugía. En casos muy raros, una lesión en el suministro de sangre puede llevar a la pérdida de un testículo, pero no es probable que eso ocurra si tu cirujano está bien capacitado”, aseveró el especialista.

En ese sentido, señala que la vasectomía no aumenta el riesgo de contraer ciertos tipos de cáncer. Si bien anteriormente existía cierta preocupación acerca de un posible vínculo entre la vasectomía y el cáncer testicular o de próstata, no se ha demostrado ninguna relación, de la misma manera no aumenta el riesgo de sufrir enfermedades cardíacas, pues no parece haber ninguna conexión entre la vasectomía y los problemas del corazón.

Tampoco causa dolor intenso, después de la cirugía la mayoría de los hombres experimentará un dolor es leve que desaparecerá después de unos días.

Es importante saber también que la vasectomía no brinda una protección inmediata contra el embarazo hasta que el médico confirme que no hay ningún espermatozoide en el semen. Para lo cual se pasarán por últimas pruebas.

La mayoría de los médicos realizan un análisis de seguimiento del semen de 6 a 12 semanas después de la cirugía para asegurarse de que no quede ningún espermatozoide.

La vasectomía no ofrece protección contra las infecciones de transmisión sexual Como la clamidia o el VIH/SIDA, por lo que igual usar otros métodos de protección como los preservativos.