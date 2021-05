ESET: Perú fue el país de Latinoamérica con más criptomineros durante 2020

ESET, compañía líder en detección proactiva de amenazas, presentó un adelanto del ESET Security Report 2021 para los medios de comunicación del Cono Sur, con los resultados de más de 1000 encuestas a empresas de distinto tamaño, en 14 países de América Latina durante el último año de pandemia. En este contexto, se reveló que los países con mayores detecciones de spyware fueron Israel, Rusia y Perú. Siendo nuestro país el que presenta mayor incidencia en la región con un 86% de la criptominería ocupando el primer lugar, posiblemente debido al aumento del valor del Bitcoin.

Otros datos interesantes que revelaron las investigadoras en seguridad informática de ESET Latinoamérica, Martina López y Denise Giusto Bilic, fueron que los ataques de fuerza bruta aumentaron en un 704% en el protocolo de acceso remoto, que permite conectarse a los equipos de los colaboradores de las empresas por el teletrabajo. Por otro lado, un dato que parecería alentador revela que las campañas masivas de ransomware en Latinoamérica disminuyeron un 35%, sin embargo, esto no es positivo ya que los ataques que se ven son más dirigidos e incluso más violentos para con las víctimas.

“Los cibercriminales están usando métodos más sofisticados y extorsionadores como el doxing, print bombing y ataques de DOS para instigar a las empresas a pagar los rescates a cambio de recuperar su información. Cabe destacar que el 61% de las empresas de la región señaló haber sufrido un incidente de seguridad, lo que no significa que la otra parte de las empresas no sufran ciberataques sino que tal vez no cuentan con las herramientas para identificarlos. Lo que es muy alarmante”, menciona Denise Giusto, especialista en seguridad informática de ESET Latinoamérica.

Entre la lista de incidentes más reportados por las empresas en los últimos años, ESET identificó cuatro principalmente:

1.Infección con malware, más del 35%

2.Ataque de ingeniería social, aproximadamente 25%

3.Explotación de vulnerabilidades, casi el 10%

4.Ransomware, menos del 10%.

En cuanto a las preocupaciones más resaltantes que tienen las empresas, ESET reveló que la infección con códigos maliciosos es la que obtiene el mayor número (64%), le sigue el robo de información con 60%, accesos indebidos al sistema con 56% y finalmente la privacidad de la información con 54%. Estas problemáticas que destacan las compañías en muchos casos no se pueden resolver por contar con un presupuesto insuficiente.