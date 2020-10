Es un trabajo correcto de Fiscalía, sobre caso Alan García

Hay un trabajo correcto de la Fiscalía Especializada en Extinción de Dominio, sostuvo el fiscal coordinador del Equipo Lava Jato, Rafael Vela, al refreírse a la decisión del Poder Judicial, en segunda instancia, respecto a las medidas adoptadas sobre los bienes del expresidente Alan García.

“Cuando se extingue la acción penal [en el caso] de Alan García, el Equipo Especial a través de la investigación que lidera José Domingo Pérez envía toda la investigación correspondiente al sistema de extinción de dominio”, explicó en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.

“Este caso, la fiscal especializada en extinción de dominio [Marita Rengifo] activa todos los procedimientos de legalidad que ella complementa con la información que se le alcanzó en determinado momento por el fiscal José Domingo Pérez. Ella, por supuesto, en autonomía profundiza todos esos aspectos, y, luego, solicita las medidas de aseguramiento correspondiente”, acotó.

Mencionó que lo hay ahora es una decisión de la decisión de la Sala de Apelaciones Transitoria Especializada en Extinción de Dominio de Lima que confirmó la resolución de primera instancia.

“En esa dimensión, efectivamente ya hay decisiones en ese sentido. La decisión ha sido una decisión en segunda instancia en realidad. Es decir, ya fue materia de un recurso de apelación. Por tanto, los aseguramientos que se han dado han sido ya determinados en dos instancias judiciales”, subrayó.

UN TRABAJO CORRECTO

En ese sentido, el fiscal coordinador del Equipo Especial Lava Jato señaló que el trabajo del Ministerio Público en este caso ha sido el correcto. Indicó que este proceso fue llevado por la Sexta Fiscalía Provincial Transitoria de Extinción de Dominio de Lima a cargo de Marita Rengifo Kanashiro.

“Creo que estamos ante el trabajo correcto de la fiscal [especializada en extinción de dominio Marita Rengifo]. En ese sentido, no puedo hacer más comentarios, porque en algún momento me desempeñé como fiscal coordinador especializado en perdida de dominio. Me tengo que excusar —por una cuestión de respeto a la coordinadora del sistema de extinción de demonio— de hacer más comentarios”, explicó.