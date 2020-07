Es necesario refundar el capitalismo

— ¿Qué evaluación podría hacer sobre el trabajo realizado por la Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso que usted preside?

— Hemos tomado como priori­dad la mayor cantidad de quejas que hemos recibido de la gestión pasada y de Indecopi, que ha re­cibido más de cinco millones de quejas. Hemos revisado todas las quejas por el sistema financiero, de las empresas de telefonía, de los servicios de electricidad que todos estaban acumulados en la base de datos. Hemos comenzado a optar por los diferentes proyectos de ley de varios congresistas que han entrado.

— ¿Cuáles, por ejemplo?

Uno de ellos es el referido al congelamiento de deudas que hace más o menos un mes y dos semanas ha sido aprobado por esta comisión y está esperando en la cola para poder entrar al Pleno del Congreso.

— Ahí está el detalle, que ahora debe ser aprobado por el pleno ¿no?

— Exactamente, pero el pun­to no es ese, sino que en el Perú tenemos las tasas de interés casi tres veces más elevadas que en los demás países de Sudamérica, en­tonces hemos tenido que invitar a los técnicos que cumplen las funciones de Indecopi en Chile, Argentina y Colombia para que nos expliquen cómo han hecho ellos para poder tener tasas tres veces más baratas que las del Perú.

— ¿Tanta diferencia?

En Colombia se paga 28%, en Chile 55% y Argentina 33% como tasas máximas, mientras que en el Perú las tasas son del 192%, 150% y el más barato 99%, y eso es lo que nosotros hemos visto y estamos trabajando en la comisión una ley de usura para dictaminarla y que pronto esté en el Pleno.

— El spread, si no me equivoco, tiene también características muy singulares en el Perú, ¿verdad?

— Eso que llaman el spread fi­nanciero. En la propuesta legislativa de usura estamos calculando que la tasa activa sea seis o siete veces más cara; es decir, si a mí me pagan 2% por mi ahorro me cobren máximo 14% en la tasa activa (créditos).

— Actualmente, el margen de ganancia de las entidades del sis­tema financiero es muy grande, ¿verdad?

— Bueno, ahora si pagan 2% por los ahorros, cobran 100%, 150%; es decir, 50 veces más, 70 veces más, y eso es lo que queremos combatir.

— Pero ya han tenido contac­to con las entidades del sistema financiero, con Asbanc, ¿qué es lo que alegan ellos?

— Ellos quieren que eso se regule solo y la cosa es que la ley orgánica del BCR permite que el ente emisor los regule solo opcionalmente, lo que nosotros estamos pidiendo que se cambie para que no sea solamente opcional, sino que esté obligado el BCR cada año a entregar una tasa de interés y de usura para que de allí no pueda pasar.

— ¿A partir de ahí ya no sería opcional entonces?

— Claro porque si no queda a criterio del funcionario público. De lo que se trata es dar un spread financiero para poder así determinar la tasa de usura, con lo cual creemos que se podrá bajar casi en un 50% la tasa de interés en créditos medianos, pequeños y microcréditos.

— A raíz de la pandemia se hicieron más visibles los niveles de especulación y acaparamiento, ¿cómo marcha la ley que preten­día frenar eso?

— Prosperó en el Congreso, pero el Ejecutivo la observó, nosotros la hemos vuelto a aprobar en la comi­sión y ya debe pasar para su votación y así pueda ser promulgada por el Congreso de la República. Ha sido una verdadera lucha porque con el Covid-19 la gente podía morir en la calle. Después que se aprobó la ley en el Congreso los precios ba­jaron automáticamente. También hemos aprobado el dictamen para transparentar los precios de las clí­nicas privadas. Hay una leu que las obliga a aceptar a los pacientes para estabilizarlos y allí recién pasarlos a otro establecimiento. No se puede dejar morir en la puerta a los pa­cientes que no tienen 90 mil soles para pagar a la clínica.

— Por razones de tiempo qué temas priorizará la Comisión de Defensa del Consumidor

— Estamos priorizando Salud, con el tema de las clínicas, edu­cación con el caso de los colegios del primer nivel que dictan clases virtuales, y todo lo que es la ley contra la usura bancaria. Creemos que ese dinero que deja de percibir la clase media porque paga altos intereses va ayudar a dinamizar nuestra economía. Nosotros cree­mos en el modelo económico, en la libre empresa, pero también vemos que hay grupos de poder económico que han tomado por asalto el país y eso es lo que esta­mos combatiendo, queremos que el modelo económico sea más justos y más ordenado. También estamos revisando el decreto de urgencia sobre la ley antimonopolio que mandó el Ejecutivo. Lo vamos a mejorar para que tenga alcance a todas las empresas y no solo a las de medicamentos.

— Finalmente, debo pregun­tarles si ¿ya han limado aspere­zas con el Ejecutivo para poder sacar adelante las leyes que el país necesita en este corto tiem­po que queda?

— Hemos hablado con el pre­mier, pero esperábamos un Mensaje a la Nación más reflexivo, con un poco más de transparencia en el gasto, esperábamos que se apo­ye en algo a los tres millones de desempleados que han perdido el trabajo por culpa de la pandemia, qué medidas se van a tomar, pero no hemos visto que haya respuesta alguna.

— ¿Qué van a hacer ahora?

— Vamos a escuchar al premier antes de pronunciarnos como ban­cada de Podemos Perú.

— ¿Qué es lo que esperan escuchar del Presidente del Consejo de Ministros?

— Esperamos que nos diga cla­ramente tres cosas: cómo se va a combatir la pandemia, la cantidad real de muertos que hay hasta el momento y como se va a enfrentar el problema de los tres millones de desempleados. Si nos da esas respuestas nosotros vamos a apo­yarlo.

— ¿Y si no fuera así?

— Lamentablemente, tendría­mos que votar en contra porque en nuestro país la gente se muere de hambre y ellos están pensan­do en otras cosas en vez de darle prioridad a esos temas vamos a votar en contra.

— ¿Entonces, no hay nada definido todavía?

— No, primero vamos a escu­charlo y seguiremos trabajando en defensa de la ciudadanía desde la Comisión de Defensa del Con­sumidor para velar por ellos. No nos importa a quienes tengamos que enfrentarnos, no les tengo miedo y la Comisión va a seguir adelante.