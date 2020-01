Es necesaria una reestructuración administrativa de la institución

Es necesaria una reestructuración administrativa de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) y todos los casos serán evaluados con imparcialidad, sostuvo el presidente de dicho organismo, Aldo Vásquez, tras adelantar que la estructura del desactivado Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) no responde a las necesidades de este nuevo ente.

“[¿Van a cambiar la estructura administrativa de la JNJ?] Evidentemente, es necesaria una reestructuración de la institución. Más allá, de los casos singulares que serán evaluados —como corresponde— con imparcialidad, sin embargo, es evidente que la estructura y la actual conformación administrativa de la JNJ no responde a la necesidad de este nuevo ente”, declaró en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.

“Y digo que [la actual conformación administrativa ] no responde a las necesidades de este nuevo ente, porque, además, hay una serie de funciones que no tenía el CNM y que han sido adicionadas a la JNJ a través de su ley orgánica. Por ejemplo, antes el CNM no tenía iniciativa para realizar investigaciones respecto de jueces y fiscales de niveles inferiores, solamente lo hacia respecto a los supremos, ahora la JNJ tiene esa potestad”, explicó.

En ese sentido, el titular de la JNJ indicó que hay un conjunto de tareas que se suman a las que ya tenía antes el Consejo de la Magistratura y que lo que se requiere son procesos mucho más transparentes. Precisó que en el anterior CNM había unos 280 trabajadores y actualmente hay 102.

“El anterior CNM tenía unos 280 trabajadores, actualmente hay 102. Es decir, ya han salido muchísimos de los trabajadores que entonces laboraban en el antiguo CNM. En este momento hay un poco más de 70 trabajadores que están bajo el régimen del Decreto Legislativo 728 y hay un poco más de 20 bajo el régimen CAS”, reveló.

TRABAJAMOS EN NUESTRO REGLAMENTO

Vásquez Ríos adelantó, en otro momento, que vienen trabajando en la elaboración de su propio reglamento respecto a la transparencia o la publicidad de las decisiones. Indicó que el principio que buscarán defender es el de la más amplia transparencia en sus decisiones y en la sustentación de sus votos.

“Ayer hemos estado discutiendo uno de los instrumentos que es el más primario de todos en una entidad como la nuestra, que es el reglamento de nuestro propio pleno y nuestro pleno está actuando todavía a partir de criterios y principios generales del derecho, pero lo primero que estamos haciendo es aprobar nuestro reglamento del pleno referidos, por ejemplo, al tema de la transparencia, al de la publicidad de nuestras sesiones, de nuestras propias liberaciones”, subrayó.

“Lo hemos discutido ayer esto exhaustivamente. El principio que nosotros defendemos, que creo que estamos todos de acuerdo, es el de la más amplia transparencia respecto de nuestras decisiones, y eso supone efectivamente el conocimiento público de nuestros votos de los fundamentos de nuestros votos que es una cuestión fundamental”, afirmó.

LA TAREA ES ENORME

Finalmente, dijo que todos los integrantes de la JNJ son conscientes de la enorme tarea que tienen para realizar una auténtica reforma del sistema de justicia.

“Los miembros de la JNJ estamos muy conscientes de la enorme tarea que nos corresponde. […] El gran desafío es el de ganar la legitimidad social, es decir que la población, que la comunidad perciba en los miembros de la JNJ y en nuestra actuación un compromiso auténtico de reforma del sistema de justicia. Yo creo que tenemos un mandato ciudadano en ese sentido, el de ser partícipes, no los únicos por cierto porque el sistema de justicia es complejo, pero tenemos ahí un rol de la JNJ es fundamental”, acotó.