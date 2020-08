Es momento de dejar de lado los intereses particulares

Espero que el Congreso de la República le dé el voto de confianza al Consejo de Ministros que preside Walter Martos y se inicie una nueva etapa de diálogo, sin que eso signifique renunciar a la reforma universitaria, dijo Gino Costa, congresista del Partido Morado.

“[Darle el voto de confianza] creo que es lo que tenemos que hacer desde el Congreso. En una situación de crisis tan terrible como esta no podemos generar una crisis ministerial adicional. Ya lo habíamos dicho con Cateriano, no es momento [de la confrontación]”, dijo en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.

“Si no nos gusta el Gabinete, tenemos el derecho a la crítica, a la fiscalización, al control político a que se vayan corrigiendo [los problemas] a través del diálogo, hacer saber nuestro malestar, pero no es momento de estar generando más problemas de los que ya tenemos”, apuntó.

Costa Santolalla sostuvo que es importante promover los acercamientos para encontrar puntos de encuentro, de consenso y entendimiento, y manejar las diferencias de mejor manera.

“Yo insisto en eso y espero que eso sea razón suficiente para que se le dé el voto de investidura y se inicie una nueva etapa a través del diá­logo. Creo que lo que ha estado faltando —lo dijimos con el ga­binete [de Vicente] Zeballos e insistimos cuando fue [Pedro] Cateriano— es que tiene que haber una política de diálogo entre el primer ministro y sus ministros, la Mesa Directiva y, sobre todo, las bancadas del Congreso”, señaló.

REFORMA UNIVERSITARIA

Indicó que la falta de diálogo explica la difícil relación y el conflicto entre el Ejecutivo y Legislativo. Anotó que la construcción de niveles de entendimiento no debe implicar retroceder en aspectos como la reforma universitaria.

“Las posturas extremas [en el Congreso] son —creo yo— minoritarias y lo que hay que construir, entonces, es una coalición para el diálogo, el entendimiento, y aprender también a discrepar. Creo que la mayoría de fuerzas en el Congreso están en esa actitud [de conversar], pero no es posible construir esos niveles de entendimiento si no hay, de manera estructurada y ordenada, un diálogo entre ambos poderes y las bancadas en el Congreso, sin que eso signifique renunciar a la reforma universitaria, a seguir cautelando y protegiendo a la Sunedu”, remarcó.