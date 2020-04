“Es hora de proteger a nuestras familias”

Un llamado a la reflexión a fin de proteger a sus familias y personas vulnerables, ante la pandemia del coronavirus, hicieron jóvenes médicos del Servicio Rural y Urbano Marginal de Salud (SERUMS). Ellos dedican su labor salvando vidas, en hospitales y puestos de salud, ubicados en los lugares más remotos del país.

A nivel nacional

Ante ello, la doctora Miluska Matos Rodríguez, quién, labora en la región Tumbes, señaló que son muchos médicos que eligen año a año una plaza, para laborar y demostrar su vocación a nivel nacional, en zonas alejadas y fronterizas. “Ellos dedican su labor lejos de sus casas y familiares. A veces trabajando con los mínimos recursos y exponiéndose a enfermedades, para salvar a la población. Por eso, es necesario que la gente tome conciencia y se quede en casa”, señaló la profesional

“Héroes sin capa”

“Ayúdanos a ayudarte, esta pandemia no solos lo combates tú, sino todo el Perú. Al desacatar las leyes, no solo te expones tú, también tu familia y todo un equipo de salud, que no dudan en darte atención de calidad, ante las peores situaciones, ellos también son humanos, tienen familia y sus familias los esperan”, señaló la doctora.

El dato

Profesionales agradecieron el esfuerzo del gobierno y señalaron que los médicos SERUMS, no descansarán hasta ganarle la batalla al coronavirus