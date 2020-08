Errores en la comunicación

El partido Alianza Para el Progreso (APP) ha consultado al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) si los congresistas del Parlamento disuelto y los actuales pueden presentarse en el próximo proceso electoral. ¿Será que no entienden mucho de leyes o quizá estén esperando un premio por su labor en el actual Parlamento? Más parece que en el corto tiempo que están sentados en sus respectivas curules ya se han acostumbrado a mamar de la teta del Estado, pues el balance legislativo de este Congreso deja mucho que desear.

El miembro del Instituto Peruano de Derecho Electoral (IPDE), José Tello, les ha aclarado que una elección de los actuales congresistas y los integrantes del Parlamento disuelto, en los próximos comicios del 2021, no es viable porque en su momento se aprobó vía referéndum una reforma constitucional que especificaba que el pueblo no quería una reelección congresal. La ley 30906 es clara al respecto y en virtud a ese dispositivo los parlamentarios no pueden ser reelegidos para un nuevo período, de manera inmediata, en el mismo cargo. Más claro no canta el gallo.

Tal parece, según el experto en derecho electoral, que dentro del Parlamento existe una idea diferente a la que contiene el espíritu de la norma. No obstante, los congresistas sí tienen impedimento para postular a la elección de un periodo completo (…) la norma es clara e indubitable”, según Tello. Habría que preguntarse de qué están hechos los legisladores, pues pretenderían interpretar y dar viabilidad a una candidatura al aducir que no fueron elegidos para un periodo regular sino para un periodo complementario, lo cual es totalmente inviable.

Habría que recordarles a esos parlamentarios que la reforma que les impide presentar su candidatura para un nuevo período de manera inmediata se dio después que el pueblo salió a las calles, pero al parecer a nuestros legisladores eso poco les importa, posiblemente porque han olvidado aquella expresión latina que dice “Vox populi, vox Dei, que quiere decir “La voz del pueblo es la voz de Dios”.