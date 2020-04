Equipo multisectorial evalúa qué actividades productivas se reactivarían

Los ministerios de Salud, Economía y Finanzas y Producción han formado un equipo para analizar qué actividades productivas tienen y pueden reactivarse luego del 12 de abril independientemente de nuestra voluntad.

Así lo señaló el ministro de Salud, Víctor Zamora, quien afirmó que los aeropuertos y nuestras fronteras seguirán cerradas.

En ese sentido, dijo que no tendría razón de ser que se abran los aeropuertos cuando los demás países están cerrados y no nos recibirían.

Zamora dijo en el programa Reporte Semanal de Frecuencia Latina que en el caso de Ayacucho el número de casos es bajísimo y allí podría levantarse el aislamiento.

En Loreto, en cambio, la estrategia es distinta porque allí el virus se ha expandido; sin embargo en Yurimaguas no hay casos y esta zona podría reiniciar sus actividades.

No descartó que en algunos lugares podrían endurecerse las medidas de aislamiento sobre todo, done la situación es muy crítica.

Advirtió que cuando el virus llega a una comunidad hay que cuidarse mucho porque este se mueve muy rápido entre la gente y por eso el Minsa ha sacado una aplicación telefónica para identificar los barrios en los que está el virus. Agregó que la gente si sabe que la enfermedad llegó su lugar se cuidará más.

“No se busca generar pánico si no alertarlos y eso es bueno porque el virus ya no está en China, sino en Perú y en el barrio”, remarcó.