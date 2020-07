Entrenamiento presencial

Hay polémica en Espa­ña en torno al videoarbi­traje (VAR) y arrecia en la Liga a medida que se termina las fechas, don­de Real Madrid se acerca al título, tras siete victo­rias en siete encuentros desde la reanudación del campeonato.

El videoarbitraje ha sido clave en algunas jugadas de importancia en esos partidos como el pisotón de Dani García a Marcelo el domingo úl­timo, que se plasmó en un penal transformado por Sergio Ramos para dar la victoria al Real Ma­drid frente al Athletic de Bilbao (1-0).

Un pisotón semejan­te en el área contraria no supuso un penal, lo que ayudó a alimentar una polémica sobre el videoarbitraje, que arre­cia especialmente des­de que el Real Madrid tomó la delantera en la punta de la tabla liguera tras la reanudación del campeonato el pasado 11 de junio, con cuatro puntos de ventaja sobre el Barcelona.

“La Liga no la vamos a ganar gracias a los árbitros ni la vamos a perder. El que no haya conseguido los objetivos debe hacer autocrítica. No hay que darle mérito a los árbitros de que el Madrid esté primero”, dijo Ramos tras el en­cuentro el domingo.

El equipo blanco está siendo el centro de la polémica, tras de­claraciones como la de presidente del Barcelona el domingo, Josep Maria Bartomeu, que parecía apuntar al equipo me­rengue.

No es equitativo

“Me sabe mal porque es la mejor liga del mun­do, el VAR no está dando la altura que nos creía­mos, es poco equitati­vo el VAR actualmente desde que ha pasado esta época post-Covid, está re­percutiendo en algunos resultados, y algunos no están siendo buenos para muchos equipos y parece ser que siempre se favorece al mismo”, dijo Bartomeu a la televisión Movistar+ el domingo tras la victoria 4-1 sobre el Villarreal.

“El Madrid no piensa entrar al trapo ni va a res­ponder a las acusaciones que llegan desde Barcelo­na estas últimas semanas, que se han recrudecido a raíz del partido de ayer en San Mamés”, escribe este lunes el diario As.

El técnico merengue, Zinedine Zidane, se de­claraba el domingo “can­sado” de esta polémica, afirmando que “parece que ganamos por los ár­bitros y no es así”.

Las preguntas sobre el videoarbitraje y los supues­tos diferentes criterios aplicados se han conver­tido en una constante en las ruedas de prensa de los equipos a falta de cuatro jornadas para el final del campeonato.

Pero, frente a críticas como las del técnico del Barça, Quique Setién, que afirmaba entender “cada vez menos” los criterios del VAR, el entrenador del Atlético, Diego Simeone, aseguraba este lunes que “el VAR es más justo con todos”.

Tranquilidad arbitral

Con los que ganan, por­que si te cobran un mon­tón de penales es porque estás mucho más tiempo en el área rival. Última­mente hablan del Madrid, está claro que le cobran más penales porque ataca más”, afirmó Diego Simeo­ne, entrenador del Atlético de Madrid.

“Creo que el VAR sigue siendo una situación de ajustar, pero que ex­pone absolutamente todo”, añadió el técnico argentino.

Dentro de una compe­tencia tan apretada en la que el Real Madrid aven­taja en cuatro puntos al Barcelona a falta de cuatro jornadas y doce puntos para el final, todo apunta a que cada jugada seguirá siendo mirada al detalle.

“Desde el Comité Técnico lo tienen muy claro y transmiten una absoluta tranquilidad pese a todo lo que se está diciendo con respecto a las decisiones de los árbitros en las últimas semanas”, afirmó ayer lunes el diario Marca.

“Los colegiados hablan de ciclos y ahora toca el peor, en el que todo está en juego”, concluye el rotativo.