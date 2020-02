En segundo trimestre se ejecutará el primer proyecto ecosistémico

El virtual congresista Daniel Urresti fue desautorizado en vivo por el secretario general de Podemos, Enrique Wong. Mientras el exmilitar afirma que él dirigirá la bancada congresal, Wong le recuerda que es solo un invitado y que quien toma las decisiones es el Comité Ejecutivo del partido.

Durante una entrevista radial en Radio Programas del Perú, el exministro y virtual congresista Daniel Urresti manifestó que si Podemos ha superado la valla electoral, es gracias a él; y que por esa razón la bancada responderá directamente a su persona, como líder del grupo congresal.

“La bancada de Podemos Perú, que ha sido elegida porque yo he sacado medio millón de votos, porque por mí han pasado la valla, responde directamente a mí. Yo soy el líder y eso no es porque lo haya decidido yo, sino porque ese es el trato que hemos hecho con el señor José Luna Gálvez y que ayer hemos vuelto a ratificar”, aseguró.

Las declaraciones del también investigado por el asesinato del periodista Carlos Bustíos, se dieron como respuesta a las afirmaciones que previamente hizo el secretario general de la organización política, Enrique Wong, quien afirmó que Podemos tiene un Comité Ejecutivo y este es quien define las políticas a seguir por sus parlamentarios.

Pero Urresti, además, no solo reiteró que él sería quien dirija la línea política de la bancada de Podemos, sino que además reafirmó que esta no blindará a José Luna Gálvez. “Lo vuelvo a repetir hasta el cansancio, por ningún motivo vamos a blindar, vamos a defender, vamos a decir una palabra a favor del señor Luna Gálvez”, manifestó.

Confrontado con las declaraciones del virtual congresista, Wong lo desautorizó recordando que Urresti solo es un invitado, y que “no representa al partido”. “Quien obtuvo 800 mil votos en Lima fue Podemos Perú”, añadió.

Además, Wong justificó la presencia de José Luna Gálvez en la reunión con el presidente Martín Vizcarra en su calidad de presidente del partido Podemos. “Acudimos a esta invitación con nuestro presidente del partido porque ya se ha vencido su licencia”, dijo en referencia al anuncio hecho por el propio Luna en octubre de 2019 de apartarse de la dirección del partido mientras era investigado. Wong alegó que la licencia de Luna finalizó al concluir el proceso electoral congresal, por lo que el investigado volvía a asumir la presidencia de Podemos.

COMPLICADA SITUACIÓN DE LUNA GÁLVEZ

Hay que recordar que José Luna Gálvez, investigado por presuntos aportes ilícitos de OAS a favor de Luis Castañeda Lossio durante su gestión en la Municipalidad de Lima, y sobre quien pesa un pedido de prisión preventiva por 36 meses, también arrastra acusaciones por presuntas irregularidades en la inscripción de Podemos ante el Organismo Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

“Podrida historia de Podemos. Luna, el de Telesup (la de la fachada), quería partido nuevo, compró al menos a dos del CNM para que pusieran a su hombre en ONPE e inscribir con fraude a Podemos. Todos presos. Pero de la mano de Urresti, el hijo y otros están en Congreso”, escribió en Twitter el exministro del Interior, Carlos Basombrío.

“¿Urresti no sabía de la podrida historia de Podemos? ¿Urresti no sabía que Luna estaba embarrado en Cuellos Blancos? ¿Urresti no sabía que Luna estaba hasta el cuello con Castañeda en Lava Jato? Claro que sabía. No tiene ni un pelo de tonto. Dime con quién andas y te diré quién eres”, agregó en otro tuit.

COMIDA ACABADA, AMISTAD DESECHA

Para el analista político Miguel Jugo, la relación entre Urresti y Podemos ha entrado en una fase en que a ninguna de las partes le interesa mantener el vínculo. “La estrategia de Podemos y de José Luna Gálvez era poner un candidato como Urresti para jalar votos en un sector de gente que gusta de ese estilo, para que su hijo y allegados llegaran al Congreso. Pero la actual situación ya no les sirve, ni a Urresti ni a él”, comentó.

Jugó consideró que Urresti se ve a sí mismo como candidato a la presidencia de la República y por ello quiere desmarcarse de Luna Gálvez. “Urresti se prestó el vientre de alquiler de Podemos para llegar al Congreso, pero sus planes son de otro tipo, de aspirar a la presidencia de la República, y Podemos busca usar el Congreso para negociar la libertad de José Luna Gálvez y ver los intereses de sus universidades”, añadió.

El analista remarcó que Urresti, al aceptar ir en la candidatura de Podemos, asumió el activo y el pasivo de José Luna Gálvez, “así que no puede sorprenderse de las actitudes y artimañas de ese señor”. “Además, recordemos que Urresti fue candidato de Ollanta Humala, también ha sido candidato municipal de Podemos, además de sus acusaciones durante el conflicto armado. Es un personaje completamente contradictorio, con un estilo que gusta a la gente por chabacano y gritón, pero creo que pensar que por conseguir 8% de la votación y algunos nuevos congresistas tiene posibilidades de ser presidente, es un poco desubicado”, señaló.

En ese sentido, Jugo indicó que es necesario alertar a la población, “porque no se trata de una persona con una prédica democrática”. “Él puede tener rapidez para responder, contar chistes o hacer bromas, pero eso es todo. No pudo avanzar en Los Olivos en seguridad ciudadana pero se vende como el principal preocupado por esta situación; como ministro del Interior tampoco hizo grandes cosas pero sí maneja muy bien su comunicación a través de los medios”, expresó.

Por otro lado, comentó que Urresti ha servido como una máscara para que José Luna entre al Congreso, y por eso hemos visto el “feo espectáculo del presidente Vizcarra teniendo que tragarse el sapo y aceptar la presencia de un investigado por serios delitos de corrupción, pero sentado frente al presidente de la República”.

ALGO MÁS

Para Jugo, la estrategia de Luna al visitar Palacio de Gobierno ha consistido en buscar imponer determinado peso al presentarse con sus congresistas, ya que la mayoría de la bancada de Podemos se mantendría fiel al fundador y presidente del partido. “Un señor investigado por corrupción, con una universidad con licencia denegada por Sunedu, lo que va a buscar en el Congreso no es trabajar por el país sino un medio para arreglar sus problemas personales desde ahí”, finalizó.

JOSÉ ALFREDO MADUEÑO