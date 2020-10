EN POCAS PALABRAS

La Comisión Especial Multipartidaria para la Reforma Integral del Sistema Previsional Peruano, presidida por la parlamentaria Carmen Omonte Durand (APP), durante su 11° sesión ordinaria, aprobó, por unanimidad, el modelo y características que tendrá el nuevo sistema de pensiones en nuestro país y que será debatido mañana.

“Lo aprobado permitirá mejorar las condiciones para quienes ya están dentro del sistema previsional, además de ampliar la cobertura -con características de universalidad- y atraer e incentivar a incorporarse, a través del fomento de una cultura y práctica previsional, a quienes hoy están fuera de él”, resaltó Omonte.

LOS PILARES

Durante la sesión, virtual, la Comisión definió que el modelo multipilar aprobado se organizará en base a tres pilares o pisos complementarios, que tienen por objetivo incorporar al sistema a toda la población, otorgar pensiones justas, dignas y hacer un sistema eficiente y sostenible en el tiempo.

El sistema integrado cuenta con un pilar base o un primer piso de prevención de pobreza, no contributivo, que garantiza pensiones universales, cuya cobertura se ampliará progresivamente de acuerdo con la sostenibilidad fiscal; un segundo pilar contributivo que garantiza pensiones seguras (mínimas) o proporcionales a los aportes que hayan realizado quienes no cumplan con los requisitos; y un tercer pilar de ahorro voluntario o adicional que permite a los afiliados mejorar sus pensiones y capitalizar sus fondos con o sin fin previsional.

La congresista Omonte resaltó que el Pilar 1 permitirá cubrir y proteger al cerca de millón y medio de nuestros adultos mayores que hoy no reciben una pensión y están abandonados a su suerte.

Respecto al Pilar 2 acotó que no solo brindará a cada persona lo que su esfuerzo y disciplina contributiva le permitirá cosechar en la vejez, sino que posibilita atraer al sistema al 71% del total de la PEA que en la práctica no está en el sistema previsional. “Hablamos de los trabajadores independientes, autónomos, subempleados, trabajadores familiares no remunerados, entre otros”, detalló Omonte Durand.

El tercer pilar, voluntario o adicional, está fijado para aquellas personas que tengan mejores ingresos y quieran incrementar su fondo previsional ahorrando voluntariamente. Sirve también para aquellas personas que busquen rentabilizar sus ahorros a una mejor tasa. “Este pilar garantiza además un piso (lo que hoy no existe), una pensión segura, mínima, y provee pensiones escalonadas.

ALGO MÁS

El sistema tiene dos importantes características transversales que apuntan a educar y concientizar debidamente a toda la población en la importancia del ahorro previsional y a ampliar sustantivamente su cobertura: la cultura previsional y la cultura de incentivos.

“Un aspecto importante será facilitar el aporte de los independientes.