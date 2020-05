En lista de partida

Claudia Suárez, ganado­ra de la medalla de oro en los Juegos Panamericanos Lima 2019, señaló que su deporte, la paleta frontón, debería ser la primera disci­plina en regresar a las acti­vidades porque se juega de forma individual y carece de contacto, precisando que es lo que se plantea para evitar el contagio del co­ronavirus covid-19.

La experimentada depor­tista manifestó que el Insti­tuto Peruano del Deporte (IPD) se encuentra coordi­nando, de manera virtual, con las federaciones para delinear los protocolos de seguridad y así regresar a los entrenamientos. Señaló que la paleta frontón debe ser la primera disciplina en retomar sus actividades.

“Creo que el frontón tie­ne que ser uno de los pri­meros deportes en regresar Hay varios deportes indivi­duales y la paleta frontón creo que debe estar entre los primeros porque, así como el golf y el surf, hay menos contacto”, señaló.

Agregó: “Tengo entendido que el IPD coordina de manera virtual con las federaciones y eso es muy importante para regresar pronto a las canchas. El calendario de torneo se ha cancelado, pero todo está su­jeto a los avances. La paleta frontón debería estar entre los primeros deportes en volver”, reiteró Suárez.

Claudia, al igual que otros deportistas peruanos, ha sufrido en carne propia no desarrollar sus actividades deportivas, pero cree que el aislamiento social impuesto por el Gobierno fue la mejor decisión ya que lo primero es cuidarse para no contagiarse del covid-19.

“Me mantuve haciendo caso a las disposiciones del Gobierno y pasando el aisla miento social en casa, lejos de la paleta frontón y el squash; de las academias, de los niños… De mi vida deportiva desde hace 35 años. En un principio fue difícil no hacer lo que uno está acostumbrado, pero nos vamos adaptando, para luego volver a nuestra rutina; aunque sabemos que no será lo mismo. Lo principal es cuidarse para no contagiarse”, indicó.

Claudia Suárez fue clara en señalar que los deportistas, quienes están en constante actividad física y bajo un régimen alimenticio saludable, no son inmunes al covid-19 y cualquiera se puede contagiar.

“Nadie es inmune, pero creo que el IPD siempre nos ha sometido a los exámenes debidos para estar bien. Nos han puesto a la mano nutricionistas y médicos. A quienes nos ha tocado vivir esta época es difícil que nos pase algo. Podemos contagiarnos eso sí, si estamos expuestos”, finalizó.