En el twitter

Deforestación y violaciones

“Banco noruego cancela sus inversiones en Alicorp por deforestación y violaciones de derechos humanos en 7 mil hectáreas de territorio de comunidad Shipiba-Koniba Santa Clara de Uchunya. Denuncia ante Tribunal Constitucional (TC) sigue durmiendo sueño de los (in) justos”, escribió Marco Arana, líder de Frente Amplio.

La linchan injustamente

“Nadie se pregunta cómo con 22 años cría sola a dos niñas, pobre, sin educación y sin mayor ayuda. No se preguntan en qué entorno creció, qué referentes y carencias tuvo. No, lo importante es lincharla porque no cumple nuestras reglas ni estereotipos”, escribió Heduardo, renombrado caricaturista.