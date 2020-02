En el twitter

Las cosas no se arreglan sacando a ministros, y eso debe saberlo el presidente de la República, Martín Vizcarra, manifestó la congresista electa Zenaida Solís, al comentar la salida repentina de Flor Pablo del Ministerio de Educación.

“[¿Dan ustedes por hecho la cuestión de confianza al Gabinete Ministerial?] No damos por hecho nada. El Gobierno tiene que esforzarse, el presidente tiene que sentir que las cosas no se arreglan sacando a los ministros como los están sacando”, manifestó en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.

“Un ministro que sale significa un nuevo ministro que entra a aprender sobre su cartera por tres o cuatro meses, y, cuando está terminando de aprender, lo sacan. ¿Qué hemos hecho? Esto es un retraso para el país, porque en educación y salud eso es criminal [el sacar a los ministros] y eso no se puede hacer. […] Nuestra premisa será exigirles a los ministros que trabajen”,

LA PREMISA NO ES TUMBARSE MINISTROS

Solís Gutiérrez refirió, no obstante, que la premisa del Partido Morado no será “tumbarse” a los ministros, como se hizo en la anterior legislatura. Sin embargo, refirió que se exigirá que trabajen por el país.

“Haciendo la salvedad que nosotros no ponemos por delante la interpelación de ministros, nuestro objetivo no será de ninguna manera tumbarnos al presidente o que tenga que irse antes de terminar su mandato, ni seguir tumbando a los ministros como ha venido sucediendo. Nuestra premisa no es interpelar y sacar ministros. Nuestra premisa es que los ministros trabajen, exigirles trabajo”, argumentó.

“No es posible que siga pasando cosas, no solamente en el ámbito de seguridad o educación. En todos los ámbitos, en el ámbito laboral. No es posible que el poste se caiga sobre una señora, que dos chicos limpiando un establecimiento se mueran ¿qué es eso? ¿dónde está la Sunafil?, ¿no existen ya?, ¿quién supervisa eso?. Como congresista quiero hacer fiscalización, quiero hacer control político y ver si funcionan algunas cosas para ayudarles a mirar a los ministros”, puntualizó.