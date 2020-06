En duda su vuelta al Perú

No lo tiene decidido. Gregorio Pérez técnico uruguayo de Universitario, se mostró muy afectado ante la posibilidad de no poder regresar al Perú debido a que por su edad es considerado una persona de alto riesgo para el contagio del covid-19, situación que establece que ese grupo de la tercera edad esté imposibilitado de realizar trabajos de campo.

Si bien mostró su deseo de retornar a nuestro país, es consciente que tal vez eso no pueda ocurrir porque a sus 72 años corre el riesgo de contagiarse del coronavirus. Manifestó que sentiría un dolor inmenso de no seguir dirigiendo a la “U”.

Espero volver a Perú, porque soy un hombre de fe. Si no es así, igualmente estoy agradecido, aunque se puede truncar un sueño. Muchos pueden pensar que lo mío es demagogia, pero no es así, es lo que siento. Me va a doler si no puedo regresar, pero tendré que aceptar la realidad. Espero que sea porque realmente no pueda hacerlo producto de la edad”, declaró finalmente Pérez.