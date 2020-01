En cura de silencio para no complicar a Fuerza Popular

Úrsula Moscoso, candidata al Congreso de la República por el Partido Morado para Lima con el Nro. 23 destaca, que ante todo su partido tiene una agenda parlamentaria, eso significa que independientemente de quienes lleguen a tener una curul, todos van a luchar por esas propuestas.Conversa con Diario UNO sobre sus propuestas parlamentarias.Nos recibe en el mismo estudio donde acaba de terminar de grabar su programa que transmite vía streaming (internet). Horas después de haber abandonado en vivo el programa de Phillip Butters, para evitar ser víctima de un linchamiento mediático por parte de los defensores del discurso fanático de Con mis hijos no te metas.

—¿Por qué postular a una institución tan desprestigiada y en un contexto de crisis política?

—Milito en el Partido Morado (PM) desde el 2016, y durante dos años y medio he participado en la recolección de firmas para la inscripción, y recién tener un partido formalmente inscrito en marzo del 2019. Me involucré en política porque me di cuenta que ser diferente no era el camino, que la renovación política tenía que venir de nosotros.

Este Congreso será histórico, uno de los más decisivos de nuestra historia, porque de este Parlamento depende poner los cimientos, no sólo para las siguientes elecciones, sino para la democracia del país. Porque tiene pendiente la reforma política, judicial, y del propio Congreso.

Si en este corto periodo el Legislativo no realiza un buen papel, hay el peligro de un estallido social como ocurre en países vecinos y en el resto del continente. Y seríamos muy ingenuos en descartar que esto pueda ocurrir. Sobre esto, creo que la disolución del Congreso calmó la indignación de la gente, y la comparto, porque he salido a marchar en favor de los fiscales del Equipo Lava Jato, contra Pedro Chávarry, a favor de la disolución del Congreso. Incluso como Partido Morado estábamos en la Plaza San Martín cuando el presidente Vizcarra dio su mensaje a la nación.

Entonces, de este Congreso depende nuestro futuro, y no podemos permitir que los políticos sigan jugando con nuestro futuro, por eso tenemos que involucrarnos, no podemos despertar cada cinco años para ir a votar, por eso el involucramiento de los jóvenes tiene que ser consciente, tenemos que dejar de ser indiferentes.

Tengo una frase que la repito siempre porque me identifica, que muchos llaman vocación de servicio entrar a la política, para mí, significa dejar de ser indiferente. Era de las personas que se quejaba, y si seguía quejándome nada iba a cambiar, por eso seguí involucrándome en la política. Por eso llamo a las personas que no sólo vayan a votar, sino que desde donde estén, busquen involucrarse, informarse

—¿Qué salidas tiene respecto al cierre de universidades por la Sunedu?

—En el tema, proponemos la ampliación de la moratoria por cinco años más, porque se vence este año y no se ha terminado de licenciar a todas las universidades, lo que busca la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU) y lo que buscamos nosotros, es justamentefortalecer a la SUNEDU, que busca licenciar a las universidades públicas y privadas con los estándares mínimos de calidad.

Había muchas universidades estafa, y no podemos permitir que nuestros estudiantes sigan siendo estafados, entonces esta es una de las principales propuestas del partido para el fortalecimiento de esta política.

También el Estado es responsable de lo que ha venido sucediendo, porque les dio la licencia de funcionamiento y no fiscalizó a estas universidades para corroborar que tengan los estándares mínimos de calidad. Hoy más de 100 mil estudiantes están perjudicados, los jóvenes no pueden truncar su proyecto de vida por esta situación. Y los alumnos están en todo su derecho de hacer una denuncia a la universidad y ante Indecopi, porque ambos han vulnerado sus derechos.

—Sobre los feminicidios y la violencia hacia la mujer que propone.

—La creación de un registro de agresores sexuales, a fines del 2018 se promulgó la Ley Nro. 30901, esta instaba al Poder Judicial a crear dentro de la página web un registro, justamente de agresores sexuales, y a la fecha no existe.

Nosotros solicitamos información al Poder Judicial, de en qué está la creación de esta página web, nos han dicho que está en trámite, ellos tenían 180 días para realizarlo, no lo han hecho. Por eso nosotros vamos a fiscalizar para que esto se cree.

Porque cada vez las cifras de feminicidios y de tentativas siguen en aumento, las acciones del Estado son reactivas, pero dónde están las acciones preventivas. Parte de esta prevención es el registro de agresores, porque si uno sale con alguien, obviamente no le va a pedir sus antecedentes penales, pero si hay un registro público en internet, mediante el cual pueda enterarme si tiene algún antecedente de violencia contra la mujer, acoso sexual y demás, entonces podré tomar la decisión si continuo o no con esta persona. Lo que sucede ahora es que no tenemos acceso a esta información.

Como partido también vamos a fiscalizar y vamos a hacer visitas inopinadas a los Centro de Emergencia de la Mujer que están en las comisarías, porque la víctima no es tratada como tal, porque van a denunciar la agresióny le responden cosas como por qué te vestiste así o por qué le respondiste, debiste quedarte callada. Entonces, la víctima regresa a su casa y es golpeada denuevo por su pareja. Ese tipo de cosas no puede seguir sucediendo y para eso tenemos que fiscalizar.

—¿Respaldarán la educación con enfoque de género?

—Sí. Lo que el enfoque de género busca es que el niño no sienta que es superior a la niña, y que la niña no sienta que es superior al niño, busca romper los estereotipos, que no solo las niñas pueden llorar o que no solo los niñospuedan jugar con carritos. Busca enseñarles. También se busca reconocer que es un acto de violencia y cómo actuar ante este, entonces eso es lo que se busca con el enfoque de género.

Aunque hay un sector de la sociedad, conservador que pretende tergiversarlo y lo califican de ideología de género, que es algo que no existe. Lo que tenemos que hacer desde la educación, es eliminar el machismo, el 74% de los peruanos, esto significa 7 de cada 10 peruanos, incluidas las mujeres, considera que somos un país machista, porque nuestras actitudes por más que queramos erradicarlasno van a cambiar de la noche a la mañana y ese es un trabajo que tiene que serconstante, que tomará años y recién ahí veremos las diferencias.

—¿Cuáles son los planteamientos para la reforma del Congreso de la República?

—Después de tener el peor Congreso de nuestra historia, tenemos que sentar las bases para que todo sea mejor, y sólo lo vamos a lograr. Para empezar, si lagente va a votar, porque hay un son de protesta de gente que promueve votar en blanco o viciado, ese es el peor error que se puede cometer, porque de esa manera lo único que vamos a lograr es volver a tener la composición del mismo Congreso.Si quieren votar en son de protesta, tienen que votar por el Partido Morado, porque es el único que está firmeen la lucha contra la corrupcióny que no está involucrado en este tema.

Entre los años 2018 y 2019 sólo hubo diez pedidos de levantamiento de inmunidad, y ninguno fue por temas de fiscalización, entonces, si hablamos de inmunidad hoy hablamos de impunidad. Por eso la inmunidad parlamentaria tiene que eliminarse, el tema del delito de función puede verse, porque en el reglamento del Congreso existe el antejuicio y demás. Pero con la data que tenemos hoy no podemos seguir permitiendo que haya candidatos que busquen llegar al Parlamento para huir de la justicia. Y eso es lo que se tiene que eliminar.

Y, como parte de la reforma del Congreso, nosotros vamos a renunciar a todos los gastos de representación, además en Lima también vamos a renunciar a los gastos de instalaciónporque consideramos que son innecesarios.

Porque, recordemos quienes tiene agendas individuales, son más de los mismos partidos políticos tradicionales, porque cuando tú quieres presentar un proyecto de ley, necesitas el apoyo de tu bancada, y si no lo tienes de manera anticipada, será complicado que lo saques adelante. Por eso después la gente se queja, y dice que le han prometido tal cosa y no lo cumplen, porque no había agendas parlamentarias.

YÁSSER GÓMEZ CARBAJAL