En caso de exministro Liu, hubo un claro conflicto de interés

Hubo un claro conflicto de interés en el caso del exministro de Energía y Minas, Juan Carlos Liu Yonsen, y considero acertado que haya renunciado al cargo, opinó el virtual congresista electo Gino Costa.

Fue al comentar el caso de Liu Yonsen, luego de que se revelara que brindó, a través de su empresa Conasac, consultorías a la constructora brasileña Odebrecht siendo asesor de esa cartera.

“Yo entiendo que ese trabajo para Odebrecht no fue incluido en la declaración de intereses [del hoy exministro]. Debió decirlo y pudo incluirlo en su declaración de intereses, como un hecho adicional que no estaba cubierto en el periodo de los cinco años, pero era relevante en estos momentos”, dijo en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.

“De manera que lo mejor ha sido que dejara el ministerio, y es una pena porque es un profesional calificado, pero claramente hay un conflicto de interés de trabajar como asesor o como consultor. Es el mismo razonamiento”, indicó.

Comentó, en ese sentido, que no están funcionando los filtros en la conformación del Gabinete. Fue al referirse al informe del diario El Comercio que señala que de los casi 700 días de gestión de Martín Vizcarra, su gobierno tuvo 32 renuncias ministeriales.

“He visto que cada 22 días [sale un ministro], a pesar de que aparentemente [en el Gobierno] se toman su tiempo y son muy cuidadosos en tomar estas decisiones, pero no está funcionando esos filtros”, acotó.

CAMBIOS EN EL GABINETE

Costa Santolalla dijo, en ese sentido, que sería importante revisar las normas sobre la puerta giratoria y los conflictos de interés para hacer determinados ajustes.

“Lo que quisiéramos hacer es revisar las normas sobre puerta giratoria y conflicto de interés, y ver qué ajustes adicionales hay que hacer a la legislación vigente. Esto de que la declaración jurada de interés solamente es de cinco años, considero que debería ampliar más y evitar problemas a futuro”, manifestó.

Finalmente, el virtual parlamentario electo refirió que este el momento adecuado para hacer cambios en el Gabinete Ministerial.

“Eso está en manos del Presidente y Primer Ministro, para ver cómo encaran este nuevo periodo a partir de la instalación de un nuevo Congreso. Si hay un momento para hacer cambios al Gabinete, este es el momento”, anotó.