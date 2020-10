En caída libre

Carlos Hidalgo

En su último partido vistiendo la camiseta blanquimorada, Alianza Lima necesita más que nunca encomendarse al Señor de los Milagros, para buscar que ganar su partido ante Deportivo Municipal, y así alejarse del descenso. Su mal inicio en el Clausura al caer con Ayacucho F.C. 2-1 (alargando lo del Apertura), necesitan cortarlo, para no seguir hundiéndose en el fondo de la tabla.

El cotejo ante los ediles, está programado para las 13:15 horas en el Estadio Alberto Gallardo. Mario Salas técnico de los íntimos, echará mano de lo mejor de su plantel, a excepción del expulsado Joazinho Arroé, para buscar los tres puntos.

Municipal, por su parte, viene de igualar con Sport Huancayo 0-0 en la fecha inaugural, y quiere la victoria, para apuntar a luchare ganar el Clausura. Víctor Rivera, su entrenador, sabe lo difícil del partido ante los blanquiazules, pero confía en salir airoso y dejar muy atrás a su rival de hoy, que pasa por una crisis deportiva, que nadie tenía en sus planes.

ALINEACIONES:

ALIANZA LIMA: Butrón; Salazar, Quijada, Beltrán, Rossel; Ballón, Ascues, Cruzado, Cornejo; Rubio y Sánchez. DT: M. Salas.

MUNICIPAL: Melián; Aguilar, Caballero, Díaz, Torres; Dioses, Mansilla, Ross, Archimbaud, Bogado y Succar: DT: V. Rivera.

Los otros partidos de hoy son los siguientes: 11:00 a.m. Cantolao vs Atlético Grau en el Campo de la Videna. 15:30 p.m. César Vallejo vs Llacuabamba en el Campo de la Videna. 15:30 p.m. Sport Boys vs Sport Huancayo en el Estadio Iván Elías Moreno de Villa El Salvador.