En 15 días culminará entrega de información sobre operaciones financieras

El fiscal coordinador del Equipo Especial Lava Jato, Rafael Vela, anunció que la entrega de información sobre las operaciones financieras relacionadas a los “codinomes” de funcionarios que recibieron dinero de parte de Odebrecht, culminará en dos semanas, gracias a la revisión de los servidores Drowsys y My Web Day.

Indicó que esta información, que se entregarán en planillas, serán confrontadas los interrogatorios al exsuperintendente de Odebrecht en el Perú, Jorge Barata, el 10 y 11 de marzo próximos, para que pueda identificar los “codinomes” a quienes se entregaron dinero.

“Nos han entregado información del año 2009, esta semana nos entrega el año 2010 y las próximas dos semanas ya se culmina con toda la entrega de información del sistema (Drowsys y My Web Day) hasta el 2014 que es la fecha que registra operatividad el sistema porque luego de eso se desarticuló la organización criminal Odebrecht en Brasil y se dejó de utilizar”, dijo en entrevista con Radio Santa Rosa.

Asimismo, Vela dijo que no es cierto que Barata haya señalado no recordar los nombres de todo lo que sabe, necesita el respaldo de la información sobre una operación financiera para identificar los “codinomes” de los funcionarios que recibieron sobornos.

“Por ejemplo, Barata dice que muchos de los ‘lanzamientos’ (entregas de dinero) no se produjeron por diferente razones, porque había mucho timador en la administración pública que ofrecía mucho y se descubrían por otros medios que no lo se iban a hacer entonces no pagaban el monto programado”, añadió.