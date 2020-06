Empezó con el pié derecho

La natación ha vuelto a los entrenamientos en su primera fase cumpliendo los requerimientos de bioseguri­dad ordenados y aprobados por el Ministerio de Salud y el Instituto Peruano del De­porte. Una de sus deportistas que ya entrenó en la pileta de Campo de Marte es Fer­nanda León quien está en la selección juvenil y logró cinco medallas en los últimos Jue­gos Sudamericanos Escolares Asunción 2019.

Fernanda nos cuenta que “me sentí demasiado feliz des­de el principio al escuchar la noticia de que era una de las candidatas para nadar en Campo de Marte. Me saltó el corazón y quería llenar las fichas de una vez, mandarlas y saber que me dirían. Después de una semana me dicen que la Fase 1 es la primera que se reactivará, y que había muchos protocolos a seguir, yo solo quería cumplirlos y meterme al agua”.

“El miércoles (17 de junio), tenía que ir por una prueba rápida de Covid, yo ya quería salir volando de mi casa con mi maleta y malla, pero, solo era para ese examen; mi mameluco, visor, mascarilla, y mi botellita de alcohol y a la calle, era la se­gunda vez que salía en toda la cuarentena porque la primera fue para ir al dentista. Me gustó mucho el orden que adaptaron para la entrada y salida, todos distanciados, fue rápido y me encontré con un amigo que también venia por la prueba, hablamos de lejos. Después de la prueba me dieron la credencial y dos mascarillas de la FDPN, me emocioné demasiado ya que cada vez estaba más cerca del agua”, agregó.