Emergencia en el Larco Herrera

En medio de la crisis sanitaria que enfrenta el país por la pandemia del coronavirus, un triste escenario se vive dentro de las instalaciones del Hospital Larco Herrera. La Contraloría General de la República inspeccionó sus instalaciones para evaluar las medidas para evitar el contagio del COVID-19 y lo que encontró fue una penosa realidad.

Según el informe de la entidad, los 50 pacientes infectados con el nuevo co­ronavirus no tienen una zona de aislamiento para evitar la propagación de este virus en todo el esta­blecimiento, y además, no cuentan con los protoco­los de bioseguridad esta­blecidos por el Gobierno peruano pese a que, según el portal del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) recibieron la suma 1.6 millo­nes de soles para enfrentar esta crisis sanitaria.

“Lo que allí hemos encon­trado son pacientes que están aparentemente separados, pero que comparten áreas comunes y que, además, el personal que atiende a los pacientes Covid es el mismo, entonces genera un alto ries­go de contagiarse”, aseguró Patricia Suárez, subgerente de control de Sector Salud de la Contraloría.

PABELLONES 8 Y 20

Asimismo, pudieron de­tectar que los pacientes que se encuentran en los pabellones 8 y 20 del nosocomio, no cuentan con un lugar exclusivo para el lavado de manos, algo esencial para evitar diversas enfermedades aparte del COVID-19.

“El hecho que sea un paciente psiquiátrico no lo exime de vivir con una enfermedad infecto contagioso como el COVID-19 y tener las condiciones como las que estamos viendo”, agregó.

Otra de las irregularidades que se encontraron dentro de este centro de salud psiquiátrico es que en el área de emergencia no cuenta con un médico internista. “No tiene médico emergenciólogo, no tiene médico cirujano, médico general, traumatólogo, anestesiólogo y básicamente lo único que tienen son psiquiatras”, aseveró Suárez, quien también informó que el único médico internista contratado fue derivado a otro hospital.

ALGO MÁS

AMBULANCIAS ABANDONADAS. Además de todo lo que la Contraloría pudo conocer, también detectó que las ambulancias, que se supone servirían para trasladar a un paciente en caso de alguna emergencia, se encontraban en completo estado de abandono, algo que pone en riesgo la vida del paciente. “De los 24 medicamentos con lo que debe contar la ambulancia tipo 1 no cuenta con ninguno”, sentenció Patricia Suárez.