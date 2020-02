Embajada china destaca esfuerzos para combatir coronavirus y cooperación con Minsa

La elección de los virtuales congresistas José Luis Luna, por el partido Podemos, y de Virgilio Acuña, de Unión por el Perú, plantea la posibilidad de que apoyados en sus bancadas y sumados a Fuerza Popular y a Alianza por el Progreso, busquen retomar iniciativas contra la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu), como la frustrada investigación impulsada por la expresidenta de la Comisión de Educación, TamarArimborgo.

En el caso de José Luis Luna Morales, de Podemos, se trata no solamente del hijo del dueño de la Universidad Privada Telesup y fundador de Podemos, José Luna Gálvez, sino que él mismo también es accionista de Telesup y figura como gerente general en tres entidades educativas, según informó el sitio web de Convoca.

Como se recuerda, en mayo de 2019 Telesup no logró el licenciamiento de la Sunedu al no cumplir con las condiciones básicas de calidad requeridas. Por su parte, la Universidad Ciencias de la Salud, en Arequipa, donde José Luis Luna es gerente general desde el 2015, tampoco obtuvo el licenciamiento al no acreditar “el desarrollo sostenido de la investigación” y “no evidenciar la identificación y evaluación de los riesgos asociados a las actividades que se desarrollan en sus laboratorios”.

Según el informe de Convoca, Luna Morales también tiene acciones por un valor de S/ 900 mil en la Escuela Internacional de Posgrado S.A.C., la que tampoco aprobó el proceso de evaluación de la Sunedu, entidad que le denegó la licencia en noviembre de 2019.

Hay que indicar que contra el excongresista y fundador de Podemos, José Luna Gálvez, la Fiscalía ha pedido 36 meses de prisión preventiva por presuntamente haber recibido sobornos de la empresa OAS por el bypass de la avenida 28 de Julio, concesionado durante el mandato municipal de Luis Castañeda Lossio.

Además, Luna Gálvez también es cuestionado por sus presuntos vínculos con exintegrantes del Consejo Nacional de la Magistratura, Guido Aguila e Iván Noguera, ambos relacionados a la red de los Cuellos Blancos del Puerto, y por la inscripción presuntamente irregular del partido Podemos ante el Organismo Nacional de Procesos Electorales (ONPE), para lo que habría recurrido a su “hombre de confianza”, José Cavassa, a su vez vinculado a Montesinos y al caso de firmas falsas del fujimorismo en el año 2000.

EL FINANCISTA DE ANTAURO

En tanto, el empresario Virgilio Acuña, quien fue congresista por Solidaridad Nacional en el periodo 2011-2016, es el dueño de la Universidad Lambayeque S.A.C., con acciones que superan los S/ 5 millones.

El hermano de César Acuña, fundador a su vez del partido Alianza para el Progreso y de la Universidad César Vallejo, es también el garante en la carta fianza que avala el pago de la reparación civil impuesta a Antauro Humala. Así, con el financiamiento de S/ 1’294,100, mantiene una posición de clara influencia en Unión por el Perú, lo que podría llevarlo a imponer una agenda funcional a sus intereses.

LA EDUCACIÓN COMO MERCANCÍA

Para el exparlamentario Daniel Mora el peligro de un boicot contra la reforma de la educación superior “ha estado siempre latente”. “Menos mal que ya no están los apristas que habían dicho claramente que iban a revisar, al igual que Martha Chávez, las denegatorias de licencias a universidades. Pero se mantiene el peligro latente de este gran grupo mercantilista de la educación superior universitaria, que toma la educación como una mercancía; no se van a quedar de manos cruzadas ante la labor de la Sunedu”, comentó.

Mora recordó que parte de sus propuestas para llegar al Congreso consistían en fortalacer la labor de la Sunedu, e impulsar medidas para complementar la reforma de la educación, como crear una entidad similar para evaluar las licencias de colegios públicos y privados. “Esa es otra de las razones de los ataques recibidos durante mi campaña, pero debemos estar vigilantes ante los movimientos que se puedan realizar”, agregó.

El excongresista advirtió que de concretarse alguna acción que limite las facultades de la Sunedu respecto a los licenciamientos en cuestión se generaría una sensación de caos y desgobierno. “La pérdida de autoridad que se generaría contra la Sunedu sería sumamente grave; recordemos que las universidades han invertido casi mil millones de soles para superar las exigencias y obtener los licenciamientos, y el Estado también ha realizado una inversión similar, fuera del presupuesto que da a las universidades”, señaló.

Respecto a la posición que podría adoptar el partido Unión por el Perú, donde Virgilio Acuña mantiene una posición claramente influyente al margen de si llega a ser elegido congresista o no, Mora consideró que sería difícil que Antauro Humala se manifieste en contra de la ley universitaria. “Creo que podrían haber posiciones enfrentadas (en Unión por el Perú), no creo que el Frepap se oponga en la ley universitaria, aunque sí hay algunas universidades evangélicas que han cerrado. Se podría formar un grupo interesante con Acción Popular y otros partidos para reforzar el apoyo a la reforma del sistema educativo”, apuntó.

JOSÉ ALFREDO MADUEÑO