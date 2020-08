Elecciones pasarán factura a partidos que generan inestabilidad

El exdefensor del Pueblo, Walter Albán, consideró que las elecciones 2021 pasarán factura a aquellos partidos que generan inestabilidad o están en contra de las reformas políticas que necesita el país.

“La sanción política será lo más importante, la ciudadanía tiene que estar clara en quién no debe volver a confiar, por eso será importante que en los medios se haga una permanente vigilancia sobre cómo se van portando en el Congreso”, dijo a la Agencia Andina.

Según remarcó, correspon­de identificar “quién es quién” entre las agrupaciones políti­cas, y ver cuáles muestran un comportamiento acorde con los tiempos difíciles que se viven y cuáles evidencian comporta­mientos abusivos, irracionales, llevados por intereses ocultos.

Para Albán, la reacción ciudadana tras la negativa de confianza a Pedro Cateriano ha sido fuerte a pesar de que no puede haber movilizaciones debido a la pandemia.

“Ha sido evidente el enor­me malestar y por eso algunos quieren limpiarse la cara, bus­can pretextos, argumentos para tratar de dar explicaciones por sus decisiones, se sienten pre­ocupados con miras al 2021”, comentó.

Y en ese contexto, dijo, se abordó el debate sobre las elec­ciones internas de los partidos para definir candidaturas, la cual concluyó en que la elección sea mediante la modalidad de un militante, un voto o mediante delegados, con participación de los organismos electorales.

Tras la votación “que no ha sido todo lo deseable, pero no es tan mala”, una bancada pidió reconsideración porque en el fondo no quiere la reforma, recordó.

“Por eso, hay que mirar en detalle las distintas posi­ciones de los grupos políticos, quiénes quieren de verdad la reforma o a qué juegan. Hay que ir identificándolos, esta­mos en la obligación de ser más agudos en el análisis”, afirmó Albán.