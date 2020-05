Elecciones internas en partidos entre el 14 y 22 de noviembre

JOSÉ ALFREDO MADUEÑO

Redactor Política

Vuelven a la carga. Mientras el gobierno y la ciudadanía en su gran mayoría están enfocados en la lucha contra el co­ronavirus, el fujimoris­mo y sus nuevos aliados parecen aprovechar la distracción que genera la pandemia para avan­zar a pasos agigantados en su agenda política y judicial.

Ayer el presidente de la Comisión de Consti­tución del Congreso, Omar Chehade, aprobó la designación del abo­gado Humberto Abanto como asesor de la refe­rida comisión, a pesar de tratarse de uno de los principales investi­gados en el caso de los arbitrajes favorables a la corrupta empresa Odebrecht en perjuicio del Estado peruano.

Abanto, propuesto por Fuerza Popular, solo duró unas horas en el cargo pues al des­pertar la indignación de la ciudadanía en redes sociales su propuesta fue retirada.

Un caso similar se vio en el ministerio del Interior, donde el ministro Gastón Rodrí­guez intentó justificar el polémico nombramien­to del abogado Juan José Santibañez como jefe del gabinete de asesores del Mininter.

Conocido por su acti­va beligerancia en redes sociales como seguidor fujimorista y cuestionado por ser defensor de policías acusados de graves actos de corrupción, Santibañez tuvo entre sus últimos clientes al general Héc­tor Petit, investigado por la fiscalía por presuntas compras irregulares de alimentos y mascarillas durante la pandemia.

Ante la ola de críticas que generó su designa­ción, decidió renunciar al cargo.

ACTIVOS EN VARIOS FRENTES

Para el analista político Carlos Monge, el fujimo­rismo estaría actuando en varios frentes: “Uno ha sido el judicial, donde otra vez le han quitado la prisión preventiva a Keiko Fujimori con argumentos absolutamente débiles pues está probado que participó en la recepción de dinero ilegal y violó obligaciones ante la ONPE, además de haber obstruido la labor de la justicia de diferentes maneras. Hay claramente un sector del Poder Judicial que no está comprometido en la lucha anticorrupción”, señaló.

Monge consideró que resulta “obvio” que la li­deresa de Fuerza Popular ahora se dedicará a dirigir su defensa, “lo que supone interferir con las investiga­ciones y dirigir su partido político”.

El analista advirtió que hay un segundo frente donde el fujimorismo se muestra bastante activo, y es el relacionado al intento de demolición del gobier­no y de la figura del presi­dente Martín Vizcarra, a partir de las críticas sobre la lucha contra el coronavi­rus. “Si bien hay cosas por criticar, el fujimorismo no tiene ninguna autoridad moral para hacerlo porque tenido el manejo práctico del país, y al igual que el Apra son culpables de la sistemática demolición del servicio público de salud, que está en esta situación precaria no por culpa de Vizcarra sino por culpa de quienes estuvieron antes”, indicó.

Pese a ello, Monge alertó que el fujimo­rismo está en campaña abierta con la ayuda de “un grupo de médicos que se pasean por los medios con una agenda política afín a sus inte­reses”. “Es el mismo sis­tema de operación de cuando tenían un grupo de abogados constitucio­nalistas para hablar del tema competencial. No les interesa la salud de los peruanos, o si hay más o menos muertos; solo les interesa bajarse a Vizcarra, quieren una venganza contra el pre­sidente porque les ganó en el juego político”, apuntó.

A criterio del ana­lista, un tercer frente sería el relacionado a los “espacios” que se van abriendo, como el Congreso de la Re­pública, donde Fuerza Popular tiene al frente a “bancadas débiles sin muchas convicciones”. “Entonces aprovechan para presionar y colo­car a un personaje muy vinculado a la corrup­ción como el abogado Abanto, y retroceden solo por las protestas de las redes sociales y algunos medios de comunicación. Buscan tener pequeñas parcelas de poder mientras sigue el trabajo de demolición del presidente Vizcarra, aun a riesgo de que si logran su objetivo se cai­ga todo y el país se vaya rumbo a un desastre”, manifestó.

NUEVOS ALIADOS

Respecto a las motivaciones que habría tenido el congresista Omar Chehade para aceptar la propuesta de Humberto Abanto como asesor a pesar de su condición de investigado por un caso emblemático de corrupción, Monge señaló no saber “si Chehade es un aliado o era ya desde antes un aliado del fujimorismo y ahora es un topo”. “Pero lo cierto es que les sigue el juego. Y Chehade no puede decir que no supo o no se dio cuenta de quién era Abanto, que es un personaje público vinculado a corruptos. Entonces, si acepta es porque no le interesa la lucha anticorrupción o porque está en una negociación por espacios de poder, o porque en realidad quizás se trate de un topo más del fujimorismo, que son especialistas colocando gente en otras bancadas”, concluyó.