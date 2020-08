El residente más longevo del INABIF cumplió 106 años de vida

Hacia el mes de marzo, tras la aparición de la crisis por la enfermedad Covid-19, la Beneficencia de Lima y la Municipalidad de Lima crearon Casa de Todos, un refugio temporal para personas en situación de calle dentro de la Plaza de Toros de Acho. A la actualidad, en estos 5 meses, han sido atendidas 180 personas que habitaban las calles de Lima. Con el fin de brindarles acogida de manera constante y evitar que estas personas retornen a las calles, se inició la construcción de Casa de Todos Palomino.

UN MILLÓN DE DÓLARES

El nuevo albergue Casa de Todos Palomino se encuentra avanzado al 50% y se requiere conseguir un millón de dólares en donaciones para terminar este importante proyecto, que permitirá rescatar de las calles a 120 indigentes por año y ofrecerles un programa de reinserción social.

Por esta razón, se ha lanzado la campaña de recaudación “Un Sol por la Esperanza” con la que se espera conseguir fondos para su construcción. Para conocer todas las formas de ayudar ingresa a www.casadetodos.pe.

“La intención es que cualquier persona pueda ayudarnos desde un sol. Estamos seguros que con el apoyo de los ciudadanos, vamos a lograr nuestra meta y podremos seguir abrazando a los más necesitados”, afirmó Guillermo Ackermann, presidente de la Beneficencia de Lima.

REFETTORIO INTERMEDIARIO LIMA

Los reconocidos chefs peruanos Diego Muñoz y Francisco Barrientos tomaron la iniciativa de formar un equipo integrado por un grupo de cocineros voluntarios a cargo de los mejores restaurantes de Lima. Hoy se preparan para encargarse de la alimentación que se ofrecerá en el nuevo albergue Casa de Todos Palomino.

En un momento crítico para la industria de la gastronomía, los famosos chefs Massimo Bottura y Lara Gilmore se asociaron con los cocineros peruanos para la apertura del Refettorio Intermediario Lima, el corazón culinario de Casa de Todos. Este proyecto dedicado a servir comidas de calidad y saludables a las personas más vulnerables, será un espacio donde la alimentación servirá de testimonio de cariño para devolver la dignidad e integrar a la sociedad, a las personas sin hogar.

El Refettorio Intermediario Lima es parte de la red internacional Food for Soul y será el segundo instalado en Sudamérica. La apertura está prevista para mediados de septiembre de este año junto con la inauguración del albergue. Tras su apertura, Refettorio Intermediario Lima operará diariamente. Food for Soul y la Beneficencia de Lima ofrecerán a los albergados un lugar seguro e inclusivo. Su fin contempla, además, una atmósfera de convivencia y acogida para sus comensales que incluirá la creación de un huerto, trabajo en jardines, programas culturales, entre otros. Food for Soul cuenta con proyectos en Milán, París, Londres, Río de Janeiro entre otros.

“Abrir Refettorios en este momento particular de la historia no es sólo nuestra misión como Food for Soul sino nuestra responsabilidad», comentó Massimo Bottura, fundador de la red benéfica internacional.

“Debería ser nuestra reacción natural, nunca dejar a nadie en un lugar de abandono o vulnerabilidad. Esta es nuestra oportunidad de ayudar a los otros. Quién sabe si mañana seremos nosotros quienes necesitemos recibir ayuda”, agregó Diego Muñoz, Director de Refettorio Intermediario Lima.