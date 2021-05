El pago a la tierra es un ancestral ritual andino, que se practica como un vínculo espiritual del hombre con la naturaleza en el Perú y varios países de América latina. Generalmente, se realiza para solicitar o agradecer una buena cosecha en ese año. Consiste en ofrendas sencillas, pero de alto significado, como hojas de coca, semillas de cereales, plata no trabajada, fetos de llamas u ovejas, huairuros y otras con significado simbólico, en agradecimiento por su fertilidad. El ritual lo celebra un yatiri o chamán, quien levanta sus manos para saludar al Apu (o espíritu del común), que habita en una montaña. Esta práctica se encuentra documentada antropológicamente para muchas zonas.

No es la única muestra de respeto de la población andina a la tierra, también en diversos puntos de la sierra se mantiene la costumbre de «tincar», meter los dedos en un vaso de chicha o cerveza para rociar y mojar el suelo con ellos, para que madre tierra sea la primera en probar el líquido.

Algunos promotores de la modernidad han criticado esta práctica. Así lo hizo Alan García en sus tesis sobre «El perro del hortelano» cuando denunció las «ideologías absurdas, panteístas, que creen que las paredes son dioses y el aire es dios, en fin, volver a esas fórmulas primitivas de religiosidad, donde te dicen no toques ese cerro porque es un Apu y está lleno de espíritus milenarios y no sé qué cosa… la demagogia y el engaño dicen que esas tierras no pueden tocarse porque son objetos sagrados». Para los ambientalistas modernos, en cambio, las prácticas tradicionales andinas de respeto a la tierra se alinean con el Buen Vivir y el conservacionismo.

El comentario viene a cuento porque ayer la candidata a la vicepresidencia de Perú Libre, la apurimeña Dina Boluarte, subió hasta el Apu de Lima, el cerro San Cristobal, y junto con el equipo técnico que participará en el debate y amigos, como el danzante de tijeras Qori sisicha, hicieron un pago a la tierra pidiéndole éxitos para el próximo domingo 23.

Estas ceremonias acaban cuando los presentes toman hojas de coca en «quintucha» y la prueban. Si es dulce, lo solicitado será favorable, si es amarga pueden presentarse problemas. Los asistentes al pago de ayer descendieron contentos, no se sabe si por el dulzor de la coca o por la encuesta de Datum que horas más tarde le daba a su candidato cinco puntos de ventaja sobre su rival Keiko Fujimori.