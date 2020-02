El objetivo de Martín Vizcarra es sobrevivir y no gobernar

La reciente crisis en el Consejo de Ministros que preside Vicente Zeballos se dio por el miedo que existe en el presidente de la República, Martín Vizcarra, para negociar con la empresa brasilera Odebrecht, luego de que esta demandara al Estado peruano ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), opinó el analista político y exparlamentario andino Alberto Adrianzén.

Fue al ser consultado por la juramentación de los nuevos ministros de Energía y Minas, Susana Vilca Achata; en Justicia, Fernando Rafael Castañeda Portocarrero; en Educación, Juan Martín Benavides Abanto; y en Transportes y Comunicaciones, Carlos Eduardo Lozada Contreras, quienes reemplazaron a los renunciantes Juan Carlos Liu, Ana Teresa Revilla, Flor Pablo y Edmer Trujillo, respectivamente.

“En este caso [los cambios en el Gabinete] hay dos problemas que se han juntado, un problema de indefinición del Presidente respecto al tema del Gasoducto Sur Andino. Así como no quiere Tía María no quiere muchas cosas porque le genera problemas, porque finalmente la renuncia del ministro de Energía y Minas, Juan Carlos Liu, en mi opinión es producto del lobby eléctrico, hay un conflicto de interés y él [presidente] no quiere sentar posición”, declaró en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.

“Y el segundo es que le da miedo negociar con Odebrecht y eso lo ha paralizado al presidente Martín Vizcarra. ¿Y qué hace?, cortar cabezas. Ese tipo de indecisiones son las que generan las crisis, es un problema de comunicación indudablemente”, precisó.

El exparlamentario andino estimó que toda esta crisis se generó porque el jefe del Estado, Martín Vizcarra, no quiere que el Gobierno aparezca como que está negociando con Odebrecht.

“Ayer escuché a la exministra [de Justicia] Ana María Revilla decir [que] Jorge Ramírez miente, pero ¿quién miente, Jorge Ramírez o ella?, porque todo este rollo que hace el Gobierno lo ha generado él mismo, porque no puede ser que tú destituyas a Jorge Ramírez y los fiscales del Equipo Especial Lava Jato lo apoyen. Es absolutamente inaceptable, algo está pasando que no se quiere decir, y lo que no se quiere decir es que Martín Vizcarra no quiere aparecer como que está negociando con Odebrecht”, subrayó.

LA CRISIS LA GENERÓ EL GOBIERNO

En otro momento, señaló que esta crisis fue generada por el Gobierno y no por la empresa Odebrecht al interponer su demanda. Dijo que ha quedado claro que el objetivo de Martín Vizcarra es sobrevivir y no gobernar.

“No es cierto que la crisis la haya generado Odebrecht. La crisis la ha generado el Gobierno y el propio Presidente de la República. Entonces, estamos ante un Presidente que no toma decisiones, y sí las toma en función a las encuestas o si queda rasguñado o si eso le genera algún problema y eso no permite avanzar en muchas cosas, no solamente en el plano de la política, sino en cuestiones concretas como si negocia la concesión del Gasoducto del Sur y otras cosas, que no se van a dar en este gobierno”, afirmó.

“Cada 22 días renuncia un ministro o tiene que renunciar y cambia ministro de cartera a cartera cada 16 días. El objetivo de Martín Vizcarra ha sido la sobrevivencia. Yo creo que por esa razón él deseaba que acabe su gobierno. Además, no tiene partido, no tiene bancada, tú no ves un Presidente activo que este permanente en comunicación con la gente”, acotó.

Como se recuerda, la semana pasada la compañía brasilera Odebrecht demandó al Estado peruano ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), del Banco Mundial, por la supuesta violación de sus obligaciones en relación al proyecto Gasoducto del Sur, y exige el pago de US$1200 millones como indemnización.