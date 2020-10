El Covid-19 aún no ha sido derrotado

El Gobierno ha dispuesto nuevas medidas, como la reapertura de iglesias, dar acceso al público en las playas solo cuatro días a la semana, así como la reanudación de los vuelos a los Estados Unidos y México. No obstante, ante la posibilidad de una segunda ola de contagios, algo que ninguna autoridad sanitaria puede descartar por el momento, la población debe extremar las medidas de bioseguridad que ha venido promoviendo el Gobierno para frenar el avance del nuevo coronavirus Covid-19, pues la pandemia no se ha ido y por ello no se debe bajar la guardia.

Hay todavía actividades económicas que no se reinician, como es el caso de los cines y otras ante la prohibición de aglomeraciones. Sin embargo, mucha gente ya acude a realizar compras en diversos centros comerciales sin evitar los lugares donde se producen concentraciones masivas de público. Sería bueno recordar, precisamente, que aún sigue vigente la recomendación de mantener el distanciamiento social con la finalidad de evitar otra ola de contagios, pues las segundas olas o los rebrotes se propagan a mayor velocidad.

Tampoco se ha demostrado que las personas que ya han superado el Covid-19 adquieran inmunidad durante un tiempo prolongado, por el contrario, se han visto casos de reinfección después de cuatro meses de haber superado la enfermedad. Es necesario, pues, que se haga una costumbre el uso de las mascarillas, el evitar usar transporte público que esté con sobrecarga de pasajeros, y sobre todo, tener como regla el lavado de manos con abundante agua y jabón cada vez que se regresa a la casa después de acudir al mercado u otros lugares públicos.

Asimismo, hay que tener la precaución de no asistir a iglesias cuando estas están saturadas de fieles, no sea que por ir a rezar por la salud la persona termine contagiado del Covid-19. No se trata tampoco de mantenerse enclaustrado en la casa, lo que debemos hacer es tomar todas las precauciones del caso cada vez que salimos a la calle y cuando regresamos a casa para no llevarle a nuestras familias el virus del Covid-19. De nada valdría que se relajen las medidas sanitarias si va a volver a propagarse la pandemia que ya bastante a golpeado nuestra economía. Corresponde, a las autoridades disponer los controles del caso y a la ciudadanía no desacatar las medidas sanitarias dispuestas para frenar la pandemia en el país.