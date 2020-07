El Club Ribeyro cumple su primer aniversario

Mientras Alcides Caruajulca Briones, con sus vitales y preocupados 35 años de edad, va construyendo una guitarra, sostiene un permanente y secreto diálogo con ese cuerpo de madera que a diario va naciendo, tomando forma, entregándole a Alcides el secreto musical profundo que nace de ese diálogo, de esa entrega, en que el hombre y la madera van convirtiéndose en un solo cuerpo de vida. Cuando al siguiente día, ingresa a su taller para seguir con el proceso de la construcción de la guitarra, Alcides recuerda a su mamá, sus palabras, su cariño allá en su pueblo, en Namora, Cajamarca, pueblo de leyenda, donde casi todos los pobladores son fabricantes de guitarras, como muchos pueblos de nuestro Perú, que se caracterizan por algún quehacer o la construcción de algún objeto. Namora puede ser considerada como la Capital de la Fabricación de Guitarras del Perú, sin lugar a dudas y también cuna del Carnaval Cajamarquino, amén del capulí o guinda y de las famosas coplas.

Como ejemplo, entre muchos, tenemos aquí en Lima, a Alcides Caruajulca, quien, desde los ocho años de edad, viene trabajando en la minuciosidad de dar forma musical a un madero, gracias a su entorno familiar, el de su pueblo y a unos canadienses que llegaron a Namora a dictar clases de manualidades, provocando la vocación artesanal en muchos niños. Fue mi madre que me llevó de la mano, recuerda Alcides, a inscribirme para aprender a armar las guitarras. Dos, tres años después, fui merecedor de un Diploma de Honor, reconocimiento que certificaba, que tenía las cualidades para seguir los estudios en la construcción y perfeccionamiento de guitarras. Desde esa fecha no dejé un día de trabajar en las guitarras, aprendiendo da varios maestros Luthiers, recuerda orgulloso nuestro entrevistado.

Es un trabajo laborioso pero que te compromete día a día, por lo bello y la felicidad de lograr lo que sueñas, lo que buscas. En primer lugar, conseguir los materiales de buena calidad y selec­cionar la madera, enseguida, moldear y recortar para hacer la estructura de la caja armónica, poniendo la es­pineta, los puentes: luego, armarlo parte por parte, y hasta realizar el entendimiento, la comprensión de todas las partes de la guitarra. Pos­teriormente, comenzamos por el acabado, trastear la guitarra, lo que es más preferencial de la guitarra, pegar el puente para poner la cuerda y el calibrado de la guitarra.

Es difícil conseguir los materiales, por que mayormente son materiales importados, sin embargo, en nuestro país tenemos la madera caoba que es muy buena para las guitarras, también el ciprés. En los mejores meses del año pasado fabricaba hasta tres guitarras al mes, era todo un record, un logro. Incluso habían muchos guitarreros, que las guitarras que les fabricaba, las utilizaban en tres conciertos, luego venían pidiéndome que les fabricara otra guitarra, creo que es una cos­tumbre o un secreto, no sé.

Con paciencia y entrega en el tra­bajo, una guitarra acústica de muy buena calidad te demora dos, tres meses hacerla, muchas veces también depende del clima, no olvidemos que el clima de Lima es húmedo y la made­ra demora en secarse como debe ser, para entregarla con las dos manos feliz de tu trabajo de una guitarra electro acústica, sólida, para hacer la música de todos los pueblos de nuestro Perú. Bueno, muchas veces es difícil cuando se habla de precios, pero hablando y explicando y las personas conocen lo que es una buena guitarra, puede costar sus 4 a 5 mil soles, soles por favor, no dólares.

Ahí están músicos, guitarreros, conocedores, que me han comprado guitarras y están satisfechos por la adquisición, como Felipe Calderón, Elvis Arroyo, Edgar Rebaza, Cesar Santa Cruz, Pedro Soto, Luis Mendo­za, Edwin Salazar, Nilton Obregón, José Patiño, Raúl Matos, Tany Duran, Gilbert Alvino, Luis Alberto Palomi­no, Mucha Maita, Emilio Chirinos y muchos guitarristas conocidos a nivel nacional que tocan música andina. No quiero olvidarme por favor, esta Pandemia nos ha ense­ñado una ley de oro, ser solidario, pensar en la otra persona, nada de egoísmos, la naturaleza está ofendida por tanta ambición del ser humano, la naturaleza y nosotros mismos que tenemos una competencia salvaje en el consumismo, compramos por inercia, de tanto escuchar “compra, compra, compra”.

Me parece un sueño, nos sigue conversando el amigo Alcides, sí, me parece un sueño, tengo en mi haber unas 1,600 guitarras fabricadas por mí, verdaderamente es un orgullo que quiero compartirlo con todos, gracias al Diario Uno por esta opor­tunidad, verdaderamente gracias, es el orgullo de un peruano, entregado verdaderamente a su trabajo, gracias. Este agradecimiento quiero exten­derlo al maestro, lastimosamente ya fallecido, don Abraham Falcón, quizá nuestro más grande Luthier, nuestro genial constructor de guitarras, que incluso tuvo que resistir un juicio por un árbol del que había cogido una vieja rama para hacer una guitarra, junto con él, otro gran constructor don Antonio Huamaní.

Cuando se me pregunta, si he logrado construir la guitarra de mi sueño, contesto sin vacilar, “lograr” es una palabra muy fuerte, a mi parecer es llegar al límite, la guitarra de mi sueño seguirá esperándome feliz, porque en el trabajo de construir una guitarra, uno nunca termina de aprender, de buscar cada día, de descubrir, de intuir, de esperar. Lo que sí puedo decir es que estoy feliz con lo que hago, me siento realiza­do, claro, claro hay mucho camino que recorrer. Construir una guitarra es alimentar un calor que siempre te acompañará, para seguir con la hermosa voluntad de vivir.

Por: ANTONIO MUÑOZ MONGE